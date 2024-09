AMLO confirma que su hijo "Andy" López Beltrán buscará cargo en Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El único hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador que se dedicará a la política, desde Morena, es Andrés López Beltrán, pero la decisión se da luego de respetar el acuerdo de no participar en el gobierno mientras fuera mandatario federal y ahora que se jubila, afirma, que ya “son libres”.

El mandatario aclaró que en política no hay genes que se hereden y nadie tiene el derecho de apropiarse de lo que es de todos.

“Todo el legado que pueda quedar de lo mucho o poco que hicimos es de la gente, los dirigentes no son lo más importante en un proceso de transformación, es el pueblo el motor del cambio. No hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos”, aseveró.

A él, dijo, tampoco le pertenece lo que yo contribuyó en su partido. “Y no le pertenece a mis hijos, ni a nadie. Cada quien tiene que forjarse su propio destino y así lo entienden ellos porque no se heredan en política genes. Es la conducta, la rectitud, el trabajo y el amor al pueblo. No es la vida política republicana como en las monarquías que se heredan los cargos. En la democracia es el pueblo el que elige y depende del comportamiento de las personas”.

Consideró que si aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y la corrupción, no tendría la autoridad moral y cualquiera le faltaría al respeto, aunque puntualizó que sí recibe faltas de respeto pero que lo hacen porque están enojados sin razón.

“José Ramón según me ha manifestado no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena

Consideró que no será para presidir el partido, “me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no a ser impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso, porque además ya me retiro”.

Indicó que quiere cumplir el compromiso de que una vez que se jubile, son libres. “Imagínense, en la casa siempre escucharon desde niños la palabra justicia, democracia y la actividad política siempre”.

El mandatario insistió en que sus hijos cumplieron el acuerdo de que mientras estuviera en el poder, no participarían de ninguna manera. Aunque dijo que le ayudaron de cómo voluntarios pero no como funcionarios y se tiene que ser consecuente.

Los hijos del presidente no han podido participar y ahora lo menciona para que se terminen las especulaciones, “pero tenemos el compromiso de que terminando ya pueden, igual Jesús (su hijo menor) cuando termine de estudiar y quiere participar que lo haga, son libres. Yo ya voy a estar jubilado”.

Recordó que sus hijos y esposas han padecido persecución y agresiones.

“Mi finada esposa, Rocío, a ella le tocó la etapa más difícil cuando empezamos como opositores, no querían ni inscribir a mis hijos a la escuela y ella tenía que enfrentar eso”.

El jefe del Ejecutivo Federal compartió una experiencia con su hijo Andrés, quien de niño le pidió que lo llevara al circo pero al no poderlo llevar por dedicarle tiempo a las asambleas, le pidió un beso al despedirse y recibió como respuesta: “Que te lo dé la política”.

También aprovechó para afirmar que ninguna de las acusaciones de negocios o beneficios para sus hijos con obras o programas de su gobierno son ciertas.

“Nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción, puros inventos de estos farsantes, calumniadores, mercenarios, que por afectarme a mí, se iban contra ellos”.