Dos ministros de la Corte dan espaldarazo en plantón de empleados del PJF en el Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ministros Luis María Aguilar Morales y Margarita Ríos Farjat acudieron este lunes al plantón que mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) afuera del Senado de la República en contra de la reforma judicial.

Aguilar Morales aprovechó la ocasión para defender la carrera judicial que, afirmó, le permitió ascender de mecanógrafo hasta presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello, enfatizó en que la autonomía judicial es esencial para impartir justicia.

"Todos somos compañeros y estamos en la misma petición, en la misma intención, de qué se mantenga el sistema de la carrera judicial y que sea la gente profesional y preparada la que pertenezca a esta institución y, además, eso le da la oportunidad a los jóvenes de seguir creciendo para poder llegar a los cargos más altos", dijo.

"Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo, y la vida me fue llevando hasta, cuando me di cuenta, ya era presidente de la Corte. Yo no tenía influencias políticas ni dinero, empecé como mecanógrafo, vivía allí en Narvarte y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación".