Félix Salgado Macedonio ve a Andrés Manuel López Beltrán como presidenciable en 2030

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara en su conferencia mañanera que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará un puesto al interior de Morena, el senador morenista Félix Salgado Macedonio no lo descartó como candidato presidencial en las elecciones del 2030.

Entrevistado en el Senado de la República, el senador dijo que López Beltrán también puede buscar un puesto en la dirección morenista, ya que, aseguró, es un hombre muy bueno y trabajador.

-Es buen cuadro “Andy”.

-¿Qué cualidades tiene?, le preguntó la prensa.

-Muy Chambeador, muy trabajador. Yo lo conocí en territorio, él conoce también toda la República. “Andy”, muy bueno, muy bueno.

-¿Dónde lo ve? ¿En la Secretaría de Organización o en la Secretaría General (de Morena)?

-Yo lo veo en la Secretaría General, no sé si lo han dicho o no lo han dicho, y si no, pues aquí lo destapamos: “Andy” López Beltrán para secretario General de Morena. Buen trabajo, es un muchacho muy chambeador, muy conocedor, además muy inteligente.

-¿Sería buen heredero?

-Muy buen heredero, lo trae, heredero de Andrés Manuel López Obrador.

-¿Podríamos pensar que estamos poniendo la primera piedra hacia el 2030?

-No lo descartes, buena idea.