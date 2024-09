Sheinbaum defiende a Trevilla Trejo y dice que no tiene antecedentes de quejas ante la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo defendió al general Ricardo Trevilla Trejo, próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues dijo que “no tiene ningún antecedente” de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y ante la pregunta de la prensa, aclaró que tampoco está relacionado con el caso de criminalización de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asesinados por militares el 18 de marzo del 2010.

La prensa reportó que a los jóvenes les colocaron armas y drogas para aparentar que eran delincuentes. En ese entonces, el futuro titular de la Sedena era director general de Comunicación Social de la dependencia.

La mañana de este lunes, en conferencia en su casa de transición, Sheinbaum Pardo salió en defensa de Trevilla Trejo.

“No. Yo chequé también que no tuvieran, las personas que nombré, algún antecedente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces no, no tiene ningún antecedente; pero, además, yo estoy convencida de que no tiene que ver pues con este caso”, dijo.

Sheinbaum justificó que el próximo titular de la Sedena tuvo cargos en otros sexenios, con el hecho de que los generales de División tienen más de 40 años de servicio en la Sedena y que en el Ejército, “cuando se les da una orden, pues no se pueden negar de un puesto que tienen que ocupar”.

Luego, destacó que “hoy es el responsable del Estado Mayor Conjunto, que fue un área que se creó con el presidente Andrés Manuel López Obrador; ha estado bajo su cargo durante ya varios años toda la Secretaría de la Defensa; y conoce muy bien, desde el trabajo del Ejército como tal, de la Guardia Nacional, de las obras que están haciendo y ha estado bajo su cargo, y al hablar con él, me convenció su perfil”.

Boletín… porque se iba de gira

El mediodía del viernes 6, en un boletín, Sheinbaum Pardo informó la designación del general Ricardo Trevilla Trejo para la Sedena y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para la Secretaría de Marina (Semar).

Este lunes, explicó que el anuncio no lo hizo en conferencia, como fue el de los demás integrantes de su gabinete legal, porque tomó la decisión el jueves 5 y la mañana del viernes 6 se lo informó a los actuales titulares y “tomé la decisión, como salíamos fuera de la ciudad, de hacerlo a través de boletín”.

Tras esa justificación, explicó que hace un mes y medio se reunió con los actuales titulares, Luis Cresencio Sandoval de la Sedena y Raúl Ojeda de la Semar para que le dieran “toda la información” de los posibles candidatos a relevarlos. Añadió que revisó su historial, entrevistó a algunos y tomó la decisión.

De Morales Ángeles destacó que “es un hombre que ha trabajado en distintas áreas de la Secretaría de Marina, de responsable en distintas áreas que tienen que ver con el trabajo en el mar; también responsable de temas de seguridad y también ahora, responsable del Tren Interoceánico”.

Ambos, dijo, “son personas honestas, comprometidas con su país y nos van a acompañar los próximos seis años”.

“Afinidad con el proyecto”

Claudia Sheinbaum destacó también que en su decisión por los dos mandos influyó que tienen “una visión amplia sobre las funciones” de sus respectivas dependencias, que no tienen antecedentes y, “también platicando con las personas, encuentras cuál es la afinidad hacia el proyecto que tenemos en los próximos seis años”.

Agregó que los escuchó hablar “del proceso que estamos viviendo y hay reconocimientos del trabajo que hacen. Y en ambas personas, yo encuentro que van a cumplir muy bien su trabajo… Es muy bueno que nuestras Fuerzas Armadas tengan esta visión de que son parte de un gobierno, son parte de la democracia, y por lo tanto, reciben órdenes del Comandante en Jefe, en este caso será la Comandanta en Jefa de las Fuerzas Armadas”.

La próxima presidenta dijo que las características que la convencieron, tanto de Trevilla como de Morales fueron las siguientes:

“Primero, honestidad también, evidentemente. Segundo, que tuvieran conocimiento de lo que hoy hace la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina; su opinión sobre la Guardia Nacional, ¿cómo consolidar la Guardia Nacional?”.

Añadió: “Su opinión sobre temas de seguridad, ¿cómo ser parte de esta estrategia de seguridad que estamos desarrollando?... Su opinión sobre las actividades que realiza la Sedena en términos de los trenes, la empresa que se ha constituido para el Tren Maya”.

Incluso, destacó que todos los generales de división que entrevistó “estuvieron de acuerdo” en la participación que hoy tienen los ingenieros militares en los proyectos de infraestructura del actual gobierno.