Tormenta Francine podría ascender a huracán el martes: en su trayectoria afectará a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tormenta tropical Francine generará lluvias puntuales intensas, rachas muy fuertes de viento, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas este martes, cuando podría intensificarse a huracán, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló qué entidades se verán afectadas además por la onda tropical 21 y el monzón mexicano.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, la tormenta tropical Francine se desplazará frente a las costas de Tamaulipas, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tamaulipas, puntuales intensas en Nuevo León; lluvias muy fuertes en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura y posible formación de trombas marinas en Tamaulipas y Veracruz.

#PTC6 will soon be named as Tropical Storm #Francine.



The system is expected to steadily strengthen into a hurricane before making landfall over Louisiana on Wednesday ??



Latest GFS wind forecast: pic.twitter.com/0KGK4VnU7G