En 10 días han ocurrido 30 asesinatos en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia no ha dado tregua en Guerrero. En los primeros 10 días se han registrado 30 homicidios dolosos, entre ellos dos feminicidios cometidos con saña.

Ana Ocampo Ortiz, fue asesinada a golpes en Iguala el 1 de enero por su pareja y a Leuteria Reyes Benito, su expareja y padre de sus hijos le asestó 30 puñaladas en Alcozauca el día 6.

Leuteria además fue víctima de violencia institucional porque el ayuntamiento de Alcozauca no atendió sus denuncias de maltrato físico y víctima de negligencia médica porque después de haber sido lesionada no fue atendida en dos hospitales públicos por falta de ambulancias, un anestesiólogo y un cirujano.

En contraparte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana presumió la disminución de este delito en la entidad en el último trimestre de 2024 al registrar 3.3 asesinatos diarios.

Además de la detención de al menos 13 integrantes de organizaciones criminales en la zona Centro y Acapulco.

De los 30 homicidios, 12 se cometieron en Acapulco, tres de ellos con violencia extrema mediante torniquete, un desmembrado y otro decapitado.

La Fiscalía de Guerrero informó el 7 de enero que en este destino turístico fue capturado Alexander Hernández Mendoza, alias "El Conejo", de 27 años, presunto integrante del grupo criminal Los Rusos, que controla el cobro de piso, la extorsión y venta de droga en el mercado central de Acapulco.

Otros cuatro asesinatos por arma de fuego así como el incendio de tres negocios y una pipa de agua se han perpetrado en Teloloapan en la región Norte donde la violencia criminal continua por la disputa del comercio y la zona minera entre ex integrantes de la desmantelada Policía Comunitaria Tecampanera y la organización criminal La Familia Michoacana.

El resto de los crímenes se cometieron en Iguala, Chilapa, Zihuatanejo, Huitzuco y municipios de la Costa Chica.

En la región Centro, la Fiscalía General de Guerrero informó la captura de 12 supuestos integrantes de la organización criminal que dirige Isaac Navarrete, El Señor de la I, en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

Además, se aseguraron armas largas, artefactos explosivos, cargadores, cartuchos, vehículos y equipo táctico.

El hecho desató durante los dos días siguientes el incendio de al menos tres viviendas por parte de hombres armados.

Ola de violencia

Entre los casos está el feminicidio el 1 de enero de Ana Ocampo Ortiz de 35 años, enfermera del hospital IMSS-Bienestar de Huitzuco. Su cuerpo fue hallado debajo de un automóvil en un camino de terracería del cerro del Tehuehue, cerca de la colonia CNOP de Iguala.

La víctima tenía el rostro desfigurado y presentaba golpes en la cabeza.

Un segundo feminicidio fue cometido la tarde del 5 de enero en contra de Leuteria Reyes Benito de 32 años, oficial de Tránsito en Alcozauca, municipio de la Montaña. Era madre de tres hijos.

Su ex pareja, el policía municipal, Herminio de Dios, la lesionó con una navaja en 30 ocasiones.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que la víctima ya había denunciado ante la Sindicatura municipal y la Dirección de la Mujer la violencia física que sufría por parte de su ex pareja y papá de sus hijos. No obstante, en el gobierno municipal le negaron la atención.

El diario El Sur publicó en su edición de este viernes que después de ser atacada a Leuteria la llevaron al hospital de Alcozauca donde la recibieron, pero no la atendieron porque no llegaba ningún familiar para hacerse responsable y no la pudieron trasladar porque no tienen ambulancia.

A las 10 de la noche de ese 5 de enero la sacaron de Alcozauca para llevarla al hospital general de Tlapa donde tampoco fue atendida por falta de sangre, un anestesiólogo y un cirujano.

Eleuteria no resistió, le faltaron algunos kilómetros para llegar al hospital general Raymundo Abarca de Chilpancingo.

De Tlapa a Chilpancingo hay una distancia de 190 kilómetros que se recorren en 4 horas y media.

No obstante, la familia llegó al nosocomio de la capital del estado donde no los recibieron porque ya Eleuteria iba sin vida y los hicieron regresar hasta Tlapa a las 6 de la madrugada.

Este jueves fue sepultada en su natal Cruz Fandango, en el municipio de Alcozauca.

En otro hecho, autoridades reportaron la muerte de la Secretaria General de la sección 74 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) de Chilapa, Marisol Rendón Salgado, la madrugada del miércoles 8.

La dirigente sindical de 50 años, de acuerdo con las mismas fuentes, fue vista por última vez la tarde del día anterior cuando se dirigía a un gimnasio y sus familiares perdieron comunicación.

Su cadáver fue hallado horas después afuera de su domicilio. La causa de muerte, informó la Fiscalía de Guerrero, fue “asfixia mecánica por ingesta de sustancia tóxica”.

En contraparte las autoridades locales y federales han presumido una disminución de las cifras de violencia en los últimos tres meses.

El subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que los últimos hechos de violencia son en respuesta a la estrategia de seguridad y detenciones de objetivos prioritarios.

Aseguró que las detenciones en coordinación con fuerzas de seguridad federales continuarán en zonas donde la violencia está marcada.