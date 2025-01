“No estamos a favor de criminalizar a la oposición”: Sheinbaum sobre retención de Corina Machado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al supuesto secuestro de María Corina Machado, opositora a Nicolás Maduro, en Venezuela.

En conferencia, la mandataria llamó a esperar para saber qué fue lo que sucedió con Machado, sobre todo porque, dijo, habrá una conferencia de prensa de la líder opositora.

En este contexto, la presidenta confirmó que México fue representado en la toma de protesta de Maduro mediante el embajador mexicano en Venezuela, Leopoldo de Gyves.

Además, reiteró que México respeta la soberanía de los pueblos: “Ellos son los que tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera si no decide el pueblo de Venezuela (…) Esa es la política exterior en nuestro país”.

En general, aseguró, “esta es nuestra opinión y lo hacemos en México: Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas ni por sus opiniones. No estoy diciendo que se persigue en otros lados, sino en general no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertades”.

La mandataria mexicana también consideró que “las fuerzas progresistas en América Latina tienen mucha fuerza, mucho reconocimiento, acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, es una muestra de que en un país donde no gobernaban las fuerzas progresistas acaba de haber esta fuerza”.