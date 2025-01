Sheinbaum propone que Gobierno federal ayude al INE en la difusión de la elección Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con tiempos oficiales el gobierno federal propone ayudar a la difusión de la elección Judicial; también espera la justificación de consejeras del INE de para qué pedirían más presupuesto, del que, adelantó, no hay más que lo devuelto de los fideicomisos.

“Podemos firmar un convenio que se destine al INE para que dos meses antes de la elección haya difusión con los tiempos oficiales, si es eso lo que hace falta”, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum, como una de las propuestas, que están enfocadas a que lo que hace falta no represente un gasto más.

“Hay diversas formas donde podemos juntar recursos para mejorar la realización de la elección”, afirmó.

“Les planteamos también que hay otras formas de difusión que no requieren tanto recurso como carteles, volantes que si ellos desean que nosotros les ayudemos a través de la firma de un convenio lo podemos hacer con la propaganda que ellos establezcan y donde ellos decidan qué es factible ponerlos”, añadió.

La mandataria federal consideró que fue “una muy buena reunión” y el planteamiento de las y los consejeros es, en efecto, que consideran que hace falta más recursos.

“Yo lo que les planteé es que todos teníamos la responsabilidad y particularmente los consejeros del INE de que sea una elección bien realizada y transparente”, dijo.

Esa transparencia, detalló, debe estar previo a la elección, “que quede muy claro por quién se va a votar, cómo se va a votar, cuáles son los recursos que se requieren y por qué; que haya mucha difusión para que el pueblo de México sepa qué el 1 de junio hay elección”.

La mandataria también señaló que debe haber transparencia durante el proceso, es decir, que se informe constantemente sobre el proceso; también al final de la jornada, con el conteo que será sólo uno para las seis boletas que se usarán.

“Y después de los resultados para que todo mundo tengamos la certeza de la elección que es finalmente una de las funciones del INE además de la transparencia. Coincidieron”.

Sheinbaum expuso que cuando las y los consejeros plantearon el tema de los recursos “les comenté lo que he dicho en la mañanera porque lo que digo en eventos y en privado es lo mismo, no cambia mi posición, que es muy importante la transparencia de por qué requieren más recursos. Yo le dije por qué no envían y lo hacen ustedes público también por qué requieren más recursos porque evidentemente 7 mil millones de pesos es mucho dinero”.

La presidenta pidió que le hagan un reporte de los rubros en que necesitarán aplicar los recursos, pero que de forma concisa digan si es para capacitación: cuántas personas contratarían, para qué, cuánto se les pagará y, de haber más recursos, cuánto aumentaría.

Sobre la boleta será necesario saber de qué tamaño será, así como las características del diseño. Todos esos detalles son requeridos porque “todos tenemos la obligación de cuando ejercemos recursos públicos ser transparentes en el uso de los recursos”.

“Eso fue lo que yo les planteé. Entonces que, si requieren mil millones de pesos más, por qué. Y que se explique no a la presidenta, al pueblo de México, por qué se requieren más recursos y en qué se van a utilizar los que tienen”.

Reiteró que los recursos vendrán, como lo establece la reforma Judicial, de los fideicomisos, de los cuales hasta ahora se han depositado poco más de 800 millones de pesos en Nafinsa, pero recordó que hay otros recursos que tienen amparos, por lo que la Consejería Jurídica revisa si proceden o no porque son parte de la resolución que hizo el Tribunal Electoral.

“Por eso en este momento no se ha podido depositar esos recursos, según la Corte”.

El acuerdo, por lo tanto, es que se hará pública toda la información del proceso y del presupuesto utilizado.

Sheinbaum también habló del número de casillas: “En el 24 hubo 172 mil casillas, ahora ellos están proponiendo 72 mil. Entonces plantean que, si se llega a la mitad, que son 86 mil casillas entonces cuánto recurso adicional se requeriría, y en qué mejoraría, en eso quedamos”.

La mandataria federal hizo una aclaración: “Ayer se los platiqué a ellos, el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México para disminuir el déficit que existía que fue para cerrar las obras pero que este año teníamos que entrar con un menor déficit”.

El mensaje fue que no es que haya recursos, porque están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero tampoco hay dinero adicional para las elecciones del Poder Judicial”, salvo el de los fideicomisos.