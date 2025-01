Economía: el Estado como empresario en sectores estratégicos, la apuesta de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El proyecto económico de la presidenta Claudia Sheinbaum está enfocado en que “el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación”, así lo afirmó a tres meses de su llegada a la silla presidencial.

En sus primeros 100 días de gobierno la serie de anuncios se han orientado a la intervención del gobierno en proyectos que no únicamente estarán en la cancha de la iniciativa privada. Su gobierno está decidido a intervenir con recursos para la producción, y más aún, participar en la misma.

La mandataria federal pide “que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos, y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas y, particularmente, la defensa del tratado con Estados Unidos”.

Esta administración, dijo, no busca regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal, donde todo se dejó al mercado.

Habló, así, del impulso a ramas económicas como la energía, la aviación, los trenes de pasajeros, así como la construcción de vivienda y, se agrega, en la distribución de medicamentos.

AIFA. Invertir en aviación. Foto: J. Raúl Pérez.

Su gobierno busca la intervención directa del Estado en la producción de bienes y servicios en sectores estratégicos como el energético, automotriz, espacial y electrónico. En lo que ha definido como Plan México, que será presentado el próximo lunes 13, busca que el desarrollo económico no sólo quede en manos del sector privado y en el que además del Estado intervengan las universidades a través de la investigación y el desarrollo.

Vivienda

En las actividades económicas con intervención directa del Estado, primero anunció el Programa de Vivienda y Regularización, que pretende la creación de un millón de viviendas, de las cuales 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para sus derechohabientes, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se encargará de otras 500 mil para los no derechohabientes, pero cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar (Finabien). El plan de la presidenta es crear una empresa del Estado para la construcción de esas viviendas.

Construcción de viviendas. Foto: Miguel Dimayuga.

“Conformaremos una empresa constructora para disminuir costos y capacidad de construir la totalidad de viviendas del programa”, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Aunque para ello “primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución, después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría”, aclaró la presidenta.

Romero Oropeza detalló algunas opciones:

“Una es la construcción total, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema (cemento, varilla, etc.) y que también puedan participar en la construcción, ya brindando los insumos, la materia prima desde el Infonavit”.

En torno a cómo se tendrán los terrenos para la construcción de vivienda, la mandataria dijo que será con “la reserva territorial del propio gobierno o de los gobiernos estatales, ahí estamos concentrando la primera parte. Hay un terreno que es del gobierno federal de distintas instancias, o de los gobiernos estatales, para poder ser donado para vivienda, y si no, se compraría el suelo”.

Vehículos eléctricos

Otro proyecto de participación económica por parte del Estado es la recién presentada empresa Olinia, primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos desarrollados en México, con una inversión de 25 millones de pesos para 2025.

El objetivo es que se tengan armadoras regionales en diferentes estados que permitan producir vehículos eléctricos a bajo costo, porque se evitaría que se eleven los gastos por los traslados de norte a sur.

Este proyecto estará coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y será desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, que diseñarán tres modalidades de minivehículos: movilidad personal, movilidad de barrio y movilidad de entregas de última milla. Con un precio entre los 90 y 150 mil pesos.





Distribución de medicamentos

En materia de servicios, después del desabasto de medicamentos del sexenio pasado, para 2025-2026 se planea la compra consolidada de 4 mil 454 claves de medicamentos e insumos médicos, “la más grande a la fecha”, con una inversión de 130 mil millones de pesos.

Megafarmacia. Corrección de errores. Foto: Eduardo Miranda.

El Estado se enfocará en la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra; evaluará los procesos para entregar los insumos de manera más eficiente que en el pasado, incluyendo el anterior gobierno, y optimizará y digitalizará la entrega y recepción.

También definirá las fechas y volúmenes de acuerdo con las necesidades reales; se planeará a largo plazo para que las compras se hagan dos veces al año y así obtener garantías de precio, y un monitoreo constante para identificar los incumplimientos y que sean penalizados.

Plan México

Aunado a estos anuncios, la mandataria mexicana adelantó detalles del Plan México.

Uno de los objetivos es que en México se presenten condiciones para producir lo que se consume en el país, como parte también del desarrollo frente a América del Norte, “para hacerle frente a Asia”, y al mismo tiempo a la amenaza del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre poner aranceles a productos mexicanos, tras acusar a México de ser la puerta por donde entran los productos chinos.

Plan México. Consejo de asesores. Foto: Presidencia.

Cuando Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), presentó a su consejo asesor, de 15 integrantes, afirmó que “se debía regresar la política industrial al país. Que los sectores que más han crecido en el país en los últimos años: automotriz, aeroespacial, agroindustria, incluyendo alimentos, desde luego, la industria química, han tenido una política industrial definida y programas de apoyo que incentivan la inversión con dirección”.

“La relocalización de empresas, el nearshoring, es una gran oportunidad en México para romper con el ciclo de bajo crecimiento, pero también de reproducción de desigualdades, que históricamente ha sido un gran reto”.

El pasado jueves, Altagracia Gómez presentó el Plan México a los empresarios integrantes del CADERR y el lunes 13 será presentado públicamente. Se espera que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presente proyectos específicos de inversión en los que participará el sector privado.