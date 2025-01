Así respondió Sheinbaum al mensaje de agradecimiento de Gene Simmons de Kiss

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Donde podamos siempre vamos a ayudar”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta al mensaje del vocalista de Kiss, Gene Simmons.

En su cuenta de X, el integrante de la legendaria banda agradeció a la mandataria por enviar ayuda para combatir los incendios en Los Ángeles.

“Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios”, escribió el músico.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.