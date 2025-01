Gene Simmons de Kiss agradece a Sheinbaum por enviar apoyo contra incendios en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gene Simmons, integrante de la banda de rock Kiss, agradeció a Claudia Sheinbaum el apoyo de México a Los Ángeles, California, al mandar a un equipo de bomberos y especialistas en respuestas a desastres naturales para combatir el devastador incendio, que ha destruido grandes más de 16 mil hectáreas y dejado una gran desolación a su paso.

Los incendios forestales han dejado 24 personas fallecidas, 16 personas desaparecidas, más de 100 mil residentes evacuados y más de 12 mil estructuras dañadas, en el peor incendio en la historia de Los Ángeles.

En un mensaje en sus redes sociales, Gene Simmons, el bajista de Kiss, también conocido como ‘El demonio’, reconoció la ayuda de la presidenta de México ante el terrible panorama que enfrentan los habitantes de la región.

"Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios", escribió el músico.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.