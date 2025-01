Ignacio Mier asegura que los aspirantes a la elección Judicial no tendrán “padrinos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los juzgadores que aparezcan en la boleta de elección el 1 de junio serán los más preparados y que no tendrán “padrinos” ni intereses políticos, afirmó Ignacio Mier por el inicio de las entrevistas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo a los aspirantes a una candidatura para la elección del Poder Judicial

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Senadores resaltó que los jueces, magistrados y ministros eran producto “de cuotas y de cuates”, además dijo que cuando el pueblo los buscaba para que hubiera justicia no la había, menos para los más pobres.

“Les puedo garantizar que cuando ustedes en julio tengan la boleta y que toda la organización está a cargo del Instituto Nacional Electoral, los que estén en la boleta van a ser los más calificados, los más preparados, que no van a tener padrinos, que no sea el voto de los ciudadanos, que no van a responder a intereses de ningún político”, aseveró.

“Ustedes van a decidir con su voto quiénes van a ser las ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y los jueces. En México los jueces, magistrados y ministros eran producto de cuotas y de cuates y cuando el pueblo los buscaba para que hubiera justicia, no había justicia, menos para los más pobres. Hay justicia para los que tienen dinero, injusticia para los más necesitados”, enfatizó.

El legislador morenista también afirmó que no puede haber calles llenas de delincuentes y cárceles llenas de inocentes, por eso era importante la reforma al Poder Judicial.

“Por eso es importante acabar con la corrupción en el Poder Judicial y que haya justicia. Y la mejor manera es que los juzgadores, jueces, hombres y mujeres jueces, magistradas y magistrados y los ministros los elija el pueblo. Y ustedes los van a votar, van a haber seis para cada cargo y van a escoger ustedes a aquellos que sean los mejores”, afirmó.