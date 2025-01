“No prejuzguen”, dice Sheinbaum del migrante acusado de provocar incendios en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no prejuzgar sobre el caso de Juan Manuel Sierra Leyva, migrante de origen mexicano detenido en Los Ángeles acusado de haber provocado uno de los incendios forestales en la ciudad de California.

Reportes de medios y redes sociales señalaron que Sierra Leyva fue inculpado por vecinos y luego detenido por la policía de Los Ángeles. Se le ubica como un hombre en situación de calle e indocumentado.

En redes sociales circularon videos del momento en el que fue detenido cuando llevaba un bote amarillo en las manos.

BREAKING: The man who was arrested by police with a blowtorch near the Kenneth Fire in West Hills, California, has been identified as, Juan Manuel Sierra-Leyva, and is an illegal alien. pic.twitter.com/31DPWnyIKJ https://t.co/TyuD1tquvw

Aunque fue detenido, no enfrentó cargos por falta de pruebas. Incluso, un corresponsal de Fox News indicó que habría sido detenido por violar su libertad condicional, no por haber provocado el incendio.

NEW: Per ICE sources, the man seen in a viral video being subdued by residents & arrested by police w/ a blowtorch near the #KennethFire in West Hills is an illegal alien from Mexico named Juan Manuel Sierra-Leyva. He is in custody on a probation violation & has NOT been charged… — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 13, 2025