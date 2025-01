Sheinbaum confirmó que no asistirá a la toma de posesión de Trump en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la mañanera de este 14 de enero que no irá a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero el embajador de México en dicho país, Esteban Moctezuma, estará en representación del gobierno de México.

"No, pero no pasa nada. Está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema", respondió la mandataria.

La investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está programada para el próximo 20 de enero de 2025 en el Capitolio de Washington D.C. y acudirá Esteban Moctezuma.

La mandataria no recibió una invitación personal para acudir a la investidura de Trump; sin embargo, el embajador Moctezuma aseguró que el cuerpo diplomático fue convocado para asistir.

Asistirán candidatos derrotados

Estados Unidos tiene una larga tradición de candidatos presidenciales derrotados que han compartido el escenario de la toma de posesión con quienes los vencieron, proyectando al mundo la transferencia ordenada del poder.

Es una práctica que la vicepresidenta Kamala Harris reanudará el 20 de enero tras un paréntesis de ocho años.