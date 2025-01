“Mr. Doctor” responde a Sheinbaum sobre caso de violencia de género contra Maryfer Centeno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El médico Octavio Arroyo, un influencer conocido como “Mr. Doctor”, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que, en la conferencia mañanera, ella habló sobre el conflicto público entre el youtuber y la grafóloga Maryfer Centeno, quien lo denunció por violencia de género en su dimensión digital, respaldándose en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La mandataria hizo un llamado al respeto y contra cualquier forma de discriminación, Arroyo señaló que trabajará para ya no utilizar ese lenguaje en sus videos.

“Considero y consideraba hasta hace un momento que la escuché, que mis formas para comunicar eran las más adecuadas, porque si no se hubiera hablado sobre esto, no se hubiera hecho de esta manera, no se hubiera puesto el tema sobre la mesa en dos ocasiones en la mañanera, sobre la grafología y su uso indebido en temas de salud y en temas judiciales”, apuntó en una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

“Entonces a partir de este momento, obedeciendo las indicaciones de nuestra señora presidenta, pues voy a ser mucho más consciente de las palabras y calificativos que utilizo”, agregó.

A pesar de reconocer que utilizó expresiones que la presidenta calificó como “machistas” y “altisonantes” Arroyo dijo que los audios que presentó el periodista Fernando Cuevas Murillo en la conferencia matutina fueron “sacados de contexto”, ya que según él eran fragmentos del video compilados y editados para ser mostrados juntos.

“Mr. Doctor” ha estado bajo el escrutinio público por la demanda que presentó en su contra la grafóloga Maryfer Centeno por violencia de género, después de que él la criticó y cuestionó la veracidad de sus aseveraciones sobre la grafología, que se hicieron virales en redes sociales, como escribir “21 renglones por 21 días” en tinta azul para bajar de peso con frases como: “Soy libre. Soy flaca. Yo puedo”.

Dice Maryfer Centeno que si escribes “Soy flaca” 21 veces con tinta azul, adelgazas ??



Pero que no le digan charlatana porque te demanda por violencia de género. pic.twitter.com/e6qv7rJrhI — Dracumpleañera (@Dracularpia) November 26, 2024

El conflicto entre “Mr. Doctor” y Maryfer Centeno empezó el 14 de julio del 2024, cuando Arroyo subió a su canal de Youtube un video llamando a Maryfer Centeno “charlatana” y criticó que aparezca en medios de comunicación masivos y analice a diferentes personas utilizando la grafología como una ciencia.

En el video, utilizó expresiones como: “vieja babosa”; “no me conoces”; “vieja ridícula”; “cállate la boca”, entre otras, para referirse a Centeno. Ante esto, la creadora de contenido informó que procedería legalmente contra Arroyo.

Después de semanas de conflicto, el asunto fue llevado a la mañanera del 13 de enero, ante la presidenta Sheinbaum, quien pidió respeto hacia las mujeres y “que suban el nivel de su crítica. Si no están de acuerdo que, aunque una persona se dedique a analizar la personalidad de las gentes, de las personas a través de su letra, pues que digan por qué, que utilicen argumentos científicos, técnicos; pero estas palabras altisonantes, que se queden ahí aisladas y que cada vez menos gente las escuche, que eleven el nivel”.

Además, la mandataria aseguró que comentarios como los de Mr. Doctor reflejan reminiscencias del colonialismo y el neoliberalismo, y enfatizó que la discriminación hacia las mujeres y las expresiones de “racismo, clasismo y machismo” debe quedar en el pasado.

“Entre todos y entre todas tenemos que ir dejando aislados todos estos comentarios”, mencionó. Añadió que, aunque algunas mujeres han decidido tomar la vía judicial para denunciar estos comportamientos, lo más importante es que tales actitudes sean vistas como parte del pasado.

Después de que la mandataria se pronunció, Arroyo hizo una transmisión en vivo en la plataforma de videos, en la que aseguró que utilizó ese lenguaje para llamar la atención sobre la charlatanería en torno a la grafología, y reconoció que se debe deconstruir debido al contexto heteropatriarcal en el que ha vivido.

Así mismo, defendió su labor al exponer las mentiras de quienes lucran con la salud de las personas o la legalidad. Consideró que ya había pedido disculpas por las formas en las que se expresó y que su intención nunca fue ofender, pero que no cambiará su opinión sobre que la grafología no es una ciencia.

En la transmisión, Octavio Arroyo también pidió a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, a mantenerse al margen del caso y dejar que el proceso judicial siga entre particulares, en alusión a una publicación en X en la que la funcionaria se pronunció sobre uno de sus comentarios y pidió tener cuidado con expresiones misóginas

Más allá de diferencias entre particulares, ojo con las expresiones misóginas y la incitación al odio. — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) January 9, 2025

En respuesta al "en vivo", Hernández celebró que Arroyo reflexionara sobre el tema y se comprometiera a “dejar atrás el lenguaje que puede resultar ofensivo y en dado caso, misógino”.

Celebro que @MrDoctorOficial haga un espacio de reflexión en su canal de YouTube y se comprometa a ubicar y dejar atrás el lenguaje que puede resultar ofensivo y en dado caso, misógino.



Esta polémica que ha sido pública no debe girar en torno a trastocar la libertad de expresión… https://t.co/6CUsGPswDq — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) January 13, 2025

“Esta polémica que ha sido pública no debe girar en torno a trastocar la libertad de expresión de comunicadores sino más bien sobre la necesidad de respeto que nos debemos todas y todos, así como la responsabilidad de que quienes tenemos una voz pública, abonemos a un cambio social y mejora cultural”, aseguró secretaria.

“Sobre este caso en específico invito a los dos a reflexionar sobre la manera en que comunican y cómo se han referido a diversas personas. Esperando lleguen a un acuerdo satisfactorio”, finalizó.