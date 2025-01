Mexicanos Primero presenta Monito, plataforma de monitoreo del sistema educativo nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La desaparición, en el sexenio pasado y el inicio del actual, de organismos que hacían evaluación de los resultados en materia educativa es parte de la “crisis” en el sector que vive México, aseguró Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.

“Sí creo que estamos en una crisis educativa, pero no es un tema de hoy, sino que ya venimos con enormes deudas del sistema desde la pandemia… Hay una crisis, sí, cuando no hay datos y cuando el aprendizaje no está en el centro de la agenda”, acusó en conferencia.

Como alternativa, la organización civil presentó “Monitoreo Educativo”, un sistema de información integral de consulta gratuita que facilita el acceso a los datos oficiales más recientes sobre las políticas e indicadores educativos, tanto del sistema educativo nacional, como de cada entidad federativa.

Su propósito, dijo Vázquez del Mercado, es poner los datos a disposición de tomadores de decisión, analistas, académicos, investigadores, estudiantes de educación superior, la sociedad civil y medios de comunicación.

La especialista en el sector educativo explicó que en medio de la desaparición de instituciones que daban acceso a la información como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), esta plataforma “consolida datos confiables de fácil acceso y disponibles para analizar el desempeño educativo, apoyar la toma de decisiones en el ámbito público o legislativo, realizar investigaciones a partir de las estadísticas o los indicadores educativos o para comprender las oportunidades y desafíos del sistema educativo en el país y en sus diferentes entidades”.

Preocupa pérdida de objetividad

La representante de Mexicanos Primero aseguró que el sistema educativo urge de una política de evaluación de aprendizajes, pues hasta ahora solo algunos estados la tienen, con sus propios esfuerzos, entre ellos, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán.

“Sería deseable que hubiera una política de evaluación de aprendizajes para saber dónde estamos parados en educación y qué tanto están aprendiendo matemáticas, lectoescritura las niñas y niños de este país”, afirmó.

Cuestionada sobre la reciente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Vázquez del Mercado dijo: “nos preocupa que se pierda la objetividad e imparcialidad de los datos”, aunque reconoció que los estados si responden las solicitudes de información.

El contenido de “Monito”

También llamada “Monito Educativo”, la plataforma digital presenta diferentes rubros de datos educativos, entre ellos, el rostro, nombre y nivel de estudios de las personas responsables de garantizar el derecho a aprender:

34 titulares de educación

Uno federal (de la Secretaría de Educación Pública)

33 estatales, pues Oaxaca tiene dos.

Entre los datos, destaca que de los 34 titulares, solo 11 tienen doctorado, 14 maestría y 10 licenciatura.

Tambien resalta el número de titulares de educación en el gobierno en turno: en 10 entidades ha habido más de dos cambios en el transcurso del sexenio; mientras que Puebla es la entidad que ha tenido el mayor número de cambios con cuatro, mientras que en Chihuahua y Sinaloa han sido tres.

La plataforma estará en constante desarrollo. Por lo pronto, ofrece una página dedicada al panorama nacional, así como información y gráficas por entidad federativa con los siguientes rubros:

Absorción

Cobertura

Abandono escolar

Tasa de terminación

Infraestructura de escuelas, de preescolar hasta media superior.

Objetivos, estrategias y acciones de los programas sectoriales de educación

Cuántas escuelas no tienen sanitarios o electricidad en cada

Estado.

Número de docentes por nivel y sostenimiento

Matrícula desagregada por sexo, nivel y sostenimiento

Patricia Vázquez del Mercado recordó que el año pasado Mexicanos Primero compartió con los entonces tres candidatos presidenciales toda la información que generó en los últimos años en la materia: las áreas de oportunidad, los faltantes en la agenda de la política educativa, las evaluaciones de cómo se recibió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y agregó que ahora tiene la voluntad de hacerlo con el titular de la SEP, Mario Delgado, a quien ya buscaron para tener un diálogo, pero hasta ahora solo ha habido acercamientos.

La nueva plataforma de la organización Mexicanos Primero se puede consultar en la siguiente liga: www.mexicanosprimero.org/monito.