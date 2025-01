Morenistas acusan a Libia García de dividirlos utilizando el presupuesto de egresos

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, optó por hacer promesas ligadas a los gobiernos de la 4T, como la universalidad de programas sociales.

Empezó con la famosa "tarjeta rosa", programa dirigido a las mujeres para cobrar hasta 12 mil pesos anuales, que creó siendo secretaria de Desarrollo Social y Humano como plataforma para su campaña como la primera mujer candidata al gobierno estatal. Y siguió con una reforma para incorporar el derecho de la población a los programas sociales.

"En el fondo, Libia sabe que la cultura política en Guanajuato ya cambió. Lo que nosotros le llamamos revolución de las conciencias permeó entre la gente de una manera tal que a Libia no le quedó de otra que montarse en un discurso del nuevo comienzo para intentar no generar tanto rechazo de la población, sumado a la estrategia clientelar de la tarjeta rosa", señaló en entrevista para Proceso Francisco Escamilla, excoordinador del programa de gobierno de la entonces candidata de Morena al gobierno del estado, Alma Alcaraz Hernández.

"La gente está contenta con eso porque ya no son dádivas del Estado, es un derecho que tiene que garantizarse. Por años se le criticó a López Obrador, pero ahora llega Libia a decir que también pondrá los programas sociales en la Constitución", expuso Escamilla.

Libia García y Sheinbaum. Diálogo. Foto: Facebook.

A pesar de que Sheinbaum mantuvo su apoyo en toda la campaña a la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz, al ver posibilidades de que la izquierda le arrebatara el conservador PAN el gobierno que han mantenido desde hace 33 años, finalmente cedió y se reunió el 7 de agosto con Libia García, previo a la toma de protesta de ambas.

Las fotografías

"Las mujeres sabemos gobernar, dialogar y ponernos a chambear por nuestra gente. Agradezco a la Dra. @Claudiashein este encuentro, donde hablamos largo y tendido de lo que necesita Guanajuato. Cuente conmigo para hacer equipo y lograr la prosperidad compartida para las y los guanajuatenses", publicó en sus redes Libia Dennise García, mensaje acompañado de una fotografía en la que se ven abrazadas.

Libia García no sólo aprovecha cada oportunidad para tomarse la fotografía con Sheinbaum, sino que lo hace al lado de integrantes de su gabinete, como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien le presentó la estrategia de seguridad para Guanajuato en busca de su aval.

Ese día se hizo acompañar de su recién nombrado secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, formado, al igual que García Harfuch, en la extinta Policía Federal.

Luego vinieron las fotografías con Mario Delgado, secretario de Educación.

La gobernadora aseguró a Proceso que en Claudia Sheinbaum ha encontrado una mujer que "tiene claridad del rumbo que tiene, que se ha rodeado de un equipo profesional y técnico", lo mismo en las reuniones que en conversaciones informales.

Incluso aseguró que en lo que va del sexenio la presidenta de la República no ha tenido ninguna diferencia con ella, a pesar de ser la única candidata de oposición que en 2024 ganó la elección a un gobierno estatal.

"Yo desde siempre he entendido la política como un ejercicio de diálogo, de acuerdos, y con la llegada de este nuevo gobierno lo primero que hicimos fue mostrar disposición al diálogo, apertura. Tengo claro como gobernadora que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, hay que construir por los proyectos que necesita Guanajuato".

Sin embargo, en Morena Guanajuato advierten que la panista apuesta por la división del partido en lo local, mientras ante la presidenta de México muestra una cara de diálogo y apertura.

Encuentros selectivos

"Allá bien y aquí palo", respondió David Martínez Mendizábal, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, cuando se le cuestionó cómo veía la relación de la gobernadora panista con la presidenta Claudia Sheinbaum.

David Martínez, diputado morenista. Foto: Facebook.

La respuesta del coordinador morenista se dio sólo unas horas después de que la bancada hiciera evidente la fractura que hay al interior, porque cuatro de sus 11 integrantes tomaron la decisión de ir a negociar con el PAN la reasignación de recursos en el presupuesto de egresos para 2025, aunque el monto al que cedió la fracción panista fue de menos de 8 millones de pesos de un presupuesto total de más de 122 mil millones de pesos.

El trabajo de acercamiento selectivo que tuvo Libia García con legisladores de Morena comenzó el 4 de noviembre, cuando recibió en Palacio de Gobierno a la diputada Martha Edith Moreno Valencia y al legislador Ernesto Millán Soberanes, ambos reelectos en sus cargos y cercanos al grupo del senador y extitular de la Procuraduría de la Defensa al Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, contrario al grupo que representa David Martínez Mendizábal, cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Libia García tuvo una segunda reunión con legisladores locales de Morena el 29 de noviembre, unos días después de que llevó personalmente el paquete fiscal al Congreso estatal. A ese encuentro en el que también estuvieron Martha Edith Moreno y Ernesto Millán, se sumaron Antonio Chaurand, Ricardo Ferro y María Eugenia García Oliveros.

Para la aprobación del presupuesto de egresos, quienes accedieron a negociar con el coordinador de los diputados panistas, Jorge Espadas Galván, fueron cuatro de los cinco que asistieron a la reunión: María Eugenia García, Martha Edith Moreno, Ernesto Millán y Antonio Chaurand.

Las reservas presentadas por este grupo de cuatro pasaron por unanimidad, aunque las reasignaciones presupuestales en conjunto no superaron los 8 millones de pesos; el bloque de siete diputadas y diputados de Morena restantes pretendían reducir gastos a Comunicación Social, al pago de los salarios de altos funcionarios y a gastos de operación de organismos autónomos para redirigir alrededor de 200 millones de pesos a atender la violencia de género, obras municipales, educación, deporte y medio ambiente, pero no pasaron las reservas con el voto en contra de la mayoría.

"No se puede obligar a nadie al diálogo, pero estamos abiertos, compañeros, compañeras diputadas, con cada uno en lo individual y a través de los grupos para construir lo que ha de ser mejor para Guanajuato", dijo el panista Jorge Espadas desde tribuna, después de que no sólo el coordinador de Morena, sino su compañera de bancada, Hades Aguilar Castillo, hablaran de que los valores del partido no son negociables.

"Nuestra ética no está en juego, nuestra ética no vale 10 millones de pesos o 18 millones de pesos, los valores y trayectoria de Morena son mucho más que si nos aprueban o no las propuestas que presentamos", respondió David Martínez a Jorge Espadas.

Sin embargo, los momentos de tensión siguieron cuando abiertamente Espadas gritaba a Ernesto Millán que acompañara al PAN en el voto de las reservas al presupuesto que presentaba el grupo parlamentario.

"Millán, contamos contigo", decía Jorge Espadas, dirigiéndose al área de las curules que ocupa Morena en el Pleno.

Jorge Espadas. Labor de convencimiento. Foto: Facebook.

En entrevista, David Martínez consideró que tras la negociación en lo individual que hicieron cuatro de sus compañeros y compañeras de bancada, el más perjudicado fue Ernesto Millán en el intento del coordinador panista de exhibir los acuerdos tomados.

"Espero que el compañero Millán entienda el mensaje que mandó Espadas, creo que el que sale perdiendo es mi compañero de manera brutal, y Espadas con la experiencia legislativa que tiene lo hace intencionalmente para dividir a Morena", sostuvo el coordinador de la bancada de Morena. Jorge Espadas ya fue diputado federal.

Martínez Mendizábal aceptó que se viven momentos de tensión al interior de Morena, y responsabilizó a la gobernadora Libia García de pretender fracturar, ahora que el PAN no tiene mayoría en el Congreso estatal con 17 de las 36 curules, y tiene que buscar negociar con otras fuerzas políticas.

"Yo quiero ver que esa misma facilidad de diálogo con la presidenta se opere en Guanajuato con el partido, con presidentes municipales, sobre todo, y con nosotros. Su estrategia es un guiño hacia la división, sabe que algunos compañeros y compañeras no compartimos las estrategias políticas y entonces está tratando de apoyarse en ellas para dividir a Morena, pero no lo va a lograr", confió.

Cuando el diputado Martínez Mendizábal se refiere al diálogo con presidentes municipales de Morena lo hace porque la gobernadora también ha elegido con quién sí reunirse en lo inmediato y a quiénes agendar al próximo año.

El 5 de diciembre comenzó a conformarse un bloque con los 13 alcaldes y alcaldesas de Morena para exigir más recursos, ante los recortes presupuestales que advirtieron para 2025. Ese mismo día, la gobernadora llamó a una reunión privada a Yozajamby Molina, alcaldesa morenista de Pénjamo, y presumió las fotografías en redes sociales.

Molina aceptó negociar en lo individual, sin atender los acuerdos que se habían tomado previamente para que, en bloque, presidentes municipales emanados de Morena hicieran acuerdos con la gobernadora en busca de más recursos, restando fuerza al movimiento morenista.