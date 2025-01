Ricardo Anaya ve tres “trampas” en las cifras sobre homicidios del gobierno de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que el gobierno federal hizo “trampas” al reportar una reducción de 16.3% en el delito de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, situación que calificó como mentira y falso.

En un video en sus redes sociales, el legislador panista dijo que son tres “trampas”: una es que quitan de la categoría de homicidios cifras y las ponen en la categoría de desaparecidos; otra es que compararon un mes (septiembre) con otro distinto (diciembre), y una más que fue que no hicieron una comparación anual.

“Para empezar, no es una trampa, son tres trampas. Primero, el promedio de desaparecidos en el sexenio de López Obrador era de 25 diarios, 25 personas desaparecidas por día. El promedio de desaparecidos en el sexenio actual es de 41 personas diarias. ¿Ya viste la trampa? Los quitan de la categoría de homicidios y los ponen en la de desaparecidos.

“Segundo, tramposamente, escogieron comparar diciembre del 24 contra septiembre del 24. Hay que comparar peras con peras, no puedes comparar peras con manzanas. ¿Por qué crees que no comparan los tres meses de este gobierno, octubre, noviembre y diciembre, contra exactamente los mismos tres meses del año pasado, octubre, noviembre y diciembre? Pues porque cuando se hace esa comparación, no solo no bajó la violencia, en realidad aumentó.

“Tercera trampa. ¿Por qué no hacen una comparación aún más amplia? O sea, todo 2024 contra todo 2023. Pues porque ahí también aumentó de 29 mil 700, que es el dato oficial de 2023, subió a más de 30 mil en 2024”, explicó el excandidato presidencial.

Para finalizar, Anaya señaló que todo lo que ellos puedan ayudar para bajar la inseguridad lo van a hacer, y lo que no harán será callar cuando el gobierno federal mienta diciendo que ha bajado la inseguridad.

“Queremos que le vaya bien al país, nada más lo que no puede pasar es que nos quedemos callados cuando el gobierno miente y trata de engañar a la gente con el cuento de que ya bajó la inseguridad cuando todos sabemos que las cosas están peor que nunca. Si se trata de colaborar para ayudar, cuenten con nosotros. Pero si van a engañar a la gente, los vamos a denunciar”, dijo.