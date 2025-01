Sheinbaum y AMLO han desmantelado los avances en desapariciones forzadas: colectivos

GINEBRA (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado interés por el flagelo de las desapariciones forzadas en México que son sistemáticas y generalizadas, y tanto el gobierno actual como el del expresidente Andrés Manuel López Obrador han desmantelado los avances logrados con las desapariciones forzadas en el país, acusan colectivos.

En el marco del Primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por instancias estatales, Diana Iris García, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, deploró que tanto el gobierno anterior como el actual no han llevado a cabo medidas concretas en favor de los desaparecidos y sus familias.

Iris García comentó que la presidenta Sheinbaum no se ha reunido con los colectivos de desaparecidos, los casos no se judicializan, la mayoría quedan en la más absoluta impunidad y no hay ningún apoyo para las familias buscadoras ni para los familiares que sufren alguna enfermedad, pues descuidan su salud durante la búsqueda de sus seres queridos.

México es el país número uno en desapariciones en el mundo. Según datos presentados, en México se cuantifican 120 mil desaparecidos desde 1952 a la fecha. De esa cifra 107 mil han desaparecido desde 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco y solamente en los últimos seis años desaparecieron 57 mil personas.

De todos estos casos ha habido 36 personas condenadas en todo el país por perpetrar este crimen odioso y la impunidad es casi absoluta, promoviendo así el paradigma del “crimen perfecto”.

Por otra parte, se encuentran unos 70 mil cuerpos en las morgues esperando a ser identificados, cuestión que se suma a esta crisis a la que los gobiernos de Morena no han prestado atención.

“Hasta Peña Nieto mostró algo de compasión por nosotros, nos ayudaban, había más recursos, además este gobierno está ahogando a la sociedad civil, ese es otro gran problema al que nos enfrentamos”, observa Iris García.

La trampa de las leyes

Según el argentino Luciano Hazan, experto en la materia, el problema es que México está sumido en “la trampa de las leyes y en la impunidad”.

A su modo de ver, la legislación en materia de desaparición forzada es una de las más adelantadas del mundo, las leyes son realmente de avanzada, sin embargo, “las leyes no se implementan, esta es la trampa”.

Además, se suele violar el Artículo 12 de la Convención contra la Desaparición Forzada, pues “obliga a investigar los casos de manera inmediata. En México las investigaciones de las fiscalías a veces tardan días para empezar el trabajo. Es una pérdida de tiempo brutal, lamenta el exmiembro del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Las desapariciones forzadas en México son “sistemáticas y generalizadas” y por los tanto pueden constituir “crímenes de lesa humanidad”, subraya.

Otra de las causas de las continuas desapariciones en el país es el grado casi absoluto de impunidad. Es escandaloso que en México casi nadie se encuentre tras las rejas por cometer este delito.

Sigue el ejército en las calles

Por su parte, el mexicano Santiago Corcuera, quien participó por videollamada, pues no hubo fondos del gobierno para apoyar su traslado, enfatizó que el gobierno de Sheinbaum "constitucionalizó" el uso indebido de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Este es un problema que se vive desde que Calderón declaró la guerra contra el narco y sacó al ejército a las calles, política que continuó con Peña Nieto y sobre todo con López Obrador concediéndole un sinfín de tareas, presupuestos altísimos y presencia en lugares públicos en todo el país.

“Esta es la verdadera causa empírica de las desapariciones. La causa eficiente de emprender este combate bélico generó una espiral de violencia y un tsunami de sangre”, consideró el experto quien fue el primer mexicano en ocupar la presidencia del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas.

Corcuera afirma que en México “desaparece una persona cada hora. Por tanto, el mayor desafío es que el gobierno cambie de estrategia. Es imperativo que las Dra. Sheinbaum Pardo quite a las fuerzas armadas las tareas de seguridad pública. Los soldados tienen que estar en los cuarteles”.

“La causa empírica de la desaparición forzada en México es el uso indebido de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”, remató.