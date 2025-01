Sheinbaum ve “odio, cobardía, insidia y misoginia” en las críticas a Altagracia Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Odio, cobardía, insidia y misoginia” es lo que hay en las críticas en la red social X contra Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Empresarial del gobierno federal, acusó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y exigió a quienes la señalaron “que se pongan a trabajar”.

Así respondió la morenista en su conferencia matutina ante la polémica sobre las críticas en redes sociales que recibió la joven empresaria desde el lunes pasado, luego de acudir a Palacio Nacional para participar en la presentación del Plan México portando un vestido de diseñador italiano con un costo de más de 60 mil pesos, según los señalamientos.

“Hay mucha… bueno, primero que ‘si iba vestida no sé cómo’. Primero, Altagracia es una empresaria. Altagracia no trabaja en el gobierno de México. Ella tiene sus propios recursos como empresaria y, solidariamente, porque ella no gana nada del gobierno y no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas; ella de manera solidaria y fraterna, honoríficamente, está poniendo su tiempo, su esfuerzo, para poder ayudarnos a implementar y a desarrollar el Plan México”, dijo.

La mandataria federal definió a Gómez Sierra como “una mujer muy inteligente, muy, muy inteligente; es joven, una joven inteligente, y que nos ha ayudado mucho y ha ayudado al país”. Y destacó la “muy buena relación” que ha establecido con el empresariado como enlace con su gobierno.

Entonces, agradeció a la empresaria su “esfuerzo, su inteligencia y su conocimiento para poder poner el Plan México a funcionar”.

“Que se pongan a trabajar”

Encarrerada, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que el cargo de Altagracia Gómez es honorífico: “Ella no gana nada del gobierno, es un puesto honorífico, entonces no es servidora pública. Y ella tiene sus recursos de sus propias empresas, que son empresas, por demás, que muchas de ellas cotizan.

Entonces, lanzó los calificativos: “Es mucha cobardía, ¿no?, mucho odio, insidia, misoginia. Pero por lo mismo se queda ahí en esa red, en la red X”.

También acusó que las críticas surgieron de “un montón de bots”… los mismos, de una o de otra organización, es lo mismo. Entonces, se queda ahí en un circulito muy pequeño de odio”.

Y remató: “Mejor que, en vez de tanto odio, tanto encono, que se pongan ellos también a trabajar”.

El 9 de julio del 2024, Sheinbaum presentó a Altagracia Gómez Sierra como la coordinadora del Consejo Empresarial de su administración. A sus 32 años, es una de las líderes empresariales más influyentes en México, según la revista Forbes.

Es originaria de Guadalajara, Jalisco; abogada por la Escuela Libre de Derecho de México y tiene estudios en la Oxford Royale Academy y en la Harvard Business School. Es hija del político Raymundo Gómez Flores y nieta del empresario Alfonso Gómez Somellera, fundador de Grupo Minsa.