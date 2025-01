¿Es obligatorio dar propina? Esto dice Profeco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de que en México es común la costumbre de dejar propina en establecimientos donde se ofrecen servicios, como en el caso de restaurantes, salones de belleza, bares, hoteles y talleres mecánicos, entre otros, esta práctica es voluntaria.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la propina es una gratificación no obligatoria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras, por lo que realizar un cargo extra sin autorización es una práctica comercial abusiva.

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”, esto quiere decir, que esta gratificación no puede ser incluida en la cuenta y no se debe obligar a los clientes a pagarla.

La Profeco recomienda a los consumidores, siempre revisar cuidadosamente la cuenta y en caso de notar cargos que no reconocen, preguntar inmediatamente de qué se trata.

Ante la detección de estas prácticas y, con el objetivo de evitar que se siga incurriendo en ellas, es importante levantar una denuncia llamando al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o por medio del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx.