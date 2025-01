Estos fueron los temas de la conferencia mañanera de Sheinbaum del 2 de enero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló la mandataria.

-“¿Ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a The New York Times por reportaje sobre producción de esta droga en México y, agregó, tiene información que “no es creíble”.

-De ser real que en el reportaje de The New York Times se mostrara la producción de fentanilo, en Sinaloa, el “cocinero” en 30 segundos “hubiera caído fulminado”, afirmó Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar; la química analista de la Secretaría de Marina, Juana Peñaloza, explicó el proceso con el que le restan credibilidad.

-Para 2025 el presupuesto de la pensión a adultos mayores será de 483.4 mil millones de pesos, este jueves inició la dispersión para el primer bimestre del año, que llegará a 12 millones 393 mil 658 personas.