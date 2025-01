Sheinbaum revira a The New York Times: ¿En EU no se fabrica fentanilo?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“¿Ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a The New York Times por reportaje sobre producción de esta droga en México y, agregó, tiene información que “no es creíble”.

“Bueno es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen al fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos?”, agregó.

Al hablar sobre la publicación del medio estadunidense, la mandataria enfatizó que en México no se aceptará la injerencia de ningún otro país para atender temas de operaciones de grupos criminales, en específico los dedicados al tráfico de drogas.

“Nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser (...) Se colabora, de trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos porque las formas de injerencismo... primero, somos un país libre, independiente y soberano; y, segundo, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismos”.

La jefa del Ejecutivo incluso aseguró que su gobierno trabajará con las agencias, la fiscalía y, en general, con las instituciones estadounidenses, pero solo como colaboración.

Admitió que en México se tiene labor por hacer con los cárteles de la droga, para lo cual hay detenciones y decomisos, pero dedicó una sección de la “mañanera del pueblo” para explicar “con bases científicas” por qué no es creíble la elaboración del fentanilo en Sinaloa tal como lo muestra el NYT.

“Nosotros defendemos el derecho a la información (...) pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video del New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos donde no les afecta esta droga o los precursores a la hora de estar desarrollándola”.

Señaló que con esa explicación lo que defienden “es el derecho a la información, la veracidad y denunciando ahí donde no hay información correcta (...) Estamos hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Que quien fabricaba esto que está en el video tenía tolerancia a la droga letal. Si hubiera tolerancia a la droga letal, no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos”.

En México, dijo, después de ese reportaje, “se dejó venir en toda la prensa nacional que como era posible que la presidenta presentara esto. Por supuesto que combatimos la comercialización de estas drogas y particularmente fentanilo para evitar, si hay, tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos y la venta en nuestro propio país que se combate de diversas maneras”.

Se quejó de que no es la primera vez que el medio publica este tipo de información y trajo a cuenta lo sucedido en el sexenio pasado, cuando se señaló al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido financiado en su campaña de 2006, por un grupo criminal o como el reclutamiento de estudiantes de química para “cocinar” el fentanilo.

“Cuando todos sabemos que la producción de fentanilo y los opioides viene de las propias farmacéuticas”.

Ante esto anunció que la próxima semana en la conferencia habrá una “miniserie” para mostrar cómo se generó la adicción a los opioides en específico en Estados Unidos y cómo inició su producción, además de reiterar que por razones humanitarias México va a colaborar con el país del norte contra esta crisis de adicciones.