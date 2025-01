Cancelación de la app CBP One deja a una gran cantidad de migrantes varados en México

TIJUANA (AP) — Vinieron desde Haití, Venezuela y otras partes del mundo, arrastrando sus pequeñas maletas repletas de ropa y juguetes para mantener a sus hijos entretenidos. Se aferraban a sus teléfonos celulares que mostraban que, después de varios meses de espera, finalmente tenían citas para entrar legalmente a Estados Unidos.

Ahora, fuera de varios cruces fronterizos en el norte de México —donde laberintos de muros de concreto y gruesas vallas eventualmente desembocan en Estados Unidos— la esperanza y la emoción se convirtieron el lunes en desesperación e incredulidad momentos después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), anunció el lunes que la aplicación CBP One, que apenas esta mañana seguía en operaciones, ya no sería utilizada para permitir el ingreso de migrantes, luego de que el servicio facilitó la entrada de casi 1 millón de personas desde enero de 2023.

Decenas de miles de citas que estaban programadas hasta febrero fueron canceladas, se les informó a los solicitantes.

Eso fue todo. No había forma de apelar, y nadie con quién hablar.

