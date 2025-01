Fernández Noroña advierte a Trump: “No vamos a ceder ni un milímetro en defensa de la soberanía”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y de que afirmará que declararía a los grupos criminales como terroristas abriendo la posibilidad de una intervención militar en el país, Gerardo Fernández Noroña advirtió que México no cederá ni un milímetro en defensa de la soberanía.

También abordó el tema migratorio y afirmó que México está preparado, asimismo, mostró su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la posición del país es una posición de coordinación, de colaboración, de amistad con el pueblo y el gobierno de Estados de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia de subordinación.

“El riesgo de una intervención militar directa es inaceptable. Somos una nación independiente y soberana, somos pacifistas, nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar. Somos una nación independiente y soberana y no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo. Y ahí por eso es que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene todo nuestro respaldo”, enfatizó en conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Fernández Noroña también mostró su solidaridad con Dinamarca y Panamá, ya que Donald Trump afirmó que “recuperaría” el Canal de Panamá.

“Toda nuestra solidaridad, por cierto, con Dinamarca y con Panamá, que también los fustigó y sigue fustigando injustamente. El Canal le corresponde y le pertenece al pueblo de Panamá y Groenlandia le pertenece al pueblo danés, y la propia población de Groenlandia no tienen interés en hacerse americanos, por más que vayan a hacer grande a América otra vez”, enfatizó.

El senador afirmó que México tampoco quiere ser una estrella más de la Unión Americana, ya que México es una nación con raíces culturales profundísimas y con una historia muy fuerte, muy trágica en algunos momentos justo con Estados Unidos, “por eso vamos a defender nuestra independencia y soberanía con uñas y dientes. Allí no nos vamos a mover un milímetro”.