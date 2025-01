En el último semestre del gobierno de AMLO se registraron 15 mil 243 homicidios: INEGI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el último semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 15 mil 243 personas fueron víctimas de homicidio doloso, 73% de ellas perdieron la vida por disparos de arma de fuego, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último reporte sobre Defunciones por Homicidio, dado a conocer este día.

Los resultados preliminares del INEGI sobre los asesinatos registrados en 2024 revelan que, durante al menos durante los primeros semestres de cada año del gobierno de López Obrador, se mantuvo una tendencia al alza con respecto de los gobiernos que lo antecedieron desde 1990.

Las víctimas de homicidio doloso acaecidas durante los primeros semestres del gobierno de López Obrador superaron en 140.53% a los mismos periodos de análisis de su antecesor, Enrique Peña Nieto y en 173% a los registrados en los primeros semestres del mandato de su némesis, Felipe Calderón Hinojosa, según las cifras oficiales presentadas por el INEGI.

De acuerdo al organismo, de enero a junio de 2024 se cometieron 11.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa que fue menor a la tasa de 12.4 del mismo periodo del año anterior, en el que se acumularon 15 mil 995 asesinatos.

En un comunicado, el INEGI resaltó que, durante el primer semestre del año pasado, la tasa de homicidios por hombres fue de 21.2 por cada 100 mil habitantes, y en el caso de las mujeres la tasa fue de 2.6.

El INEGI explicó que la metodología utilizada para presentar los datos estadísticos se basaron en la revisión de los certificados y actas de defunción registrados en las Oficialías de Registro Civil, en los cuadernos estadísticos de defunción elaborados por las Agencias del Ministerio Público y en los certificaos de defunción realizados por los Servicios Médicos Forenses, siendo este tipo de documentos “el principal instrumento de captación” de información ya que “contiene las causas que provocaron la muerte de una persona”.

De los 15 mil 243 homicidios registrados durante el primer semestre de 2024, 13 mil 418 de las víctimas fueron hombres, mil 728 fueron mujeres y en 97 personas su género fue clasificado como “no especificado”.

En cuanto a las principales causas de los homicidios dolosos ocurridos en el primer semestre de 2024, 11 mil 071 fueron provocados por disparos de arma de fuego, siendo 9 mil 972 hombres, mil 078 mujeres y 21 no especificadas; con arma punzocortante fueron ejecutadas mil 389 personas, entre ellas mil 174 hombres y 212 mujeres y 3 no identificados, en tanto que en mil 412 casos no se especificaron las causas de la agresión que provocó la muerte, entre ellos mil 201 hombres, 146 mujeres y 65 no especificados.

En su informe, el INEGI explicó que “las agresiones por medios no especificados, conforme a lo consignado en el certificado de defunción, resultan de la carencia de elementos para identificar el medio que utilizó la persona agresora para generar la lesión que condujo a la muerte de la otra persona”.

De la revisión de los primeros semestres de registros de homicidios dolosos desde 1990 a 2024, los datos del INEGI destacan que el gobierno de López Obrador superó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en esta materia.

Así, al sumar los periodos de análisis desde 2019 a 2024, los homicidios dolosos alcanzaron la ominosa cifra de 100 mil 849 víctimas, de las cuales 88 mil 636 fueron hombres, 11 mil 227 mujeres y 986 personas no identificadas.

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, el número de víctimas de asesinatos acumuladas durante los mismos periodos de revisión, los primeros semestres de 2013 a 2018, sumaron 71 mil 763, de las cuales 66 mil 814 eran hombres, 8 mil 401 mujeres y 311 no identificadas.

Durante los mismos semestres del gobierno de Felipe Calderón, quien dio inicio a la estrategia militarizada de combate al crimen organizado al que dieron continuidad Peña Nieto y López Obrador, los números de personas asesinadas fueron 58 mil 282, de las cuales 52 mil 244 fueron hombres, 5 mil 760 mujeres y 348 no identificadas.