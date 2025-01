Caso Elektra avanza apenas un paso más en la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los litigios que Elektra tiene pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos avanzan a paso lento.

Este miércoles la Primera Sala de la Corte avaló por unanimidad que la ministra Margarita Ríos Farjat no está impedida estudiar si la empresa de Ricardo Salinas Pliego puede o no ampliar las razones por las que los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Lenia Batres no deben conocer de los amparos que Elektra tiene pendientes.

En esos amparos Elektra busca evitar el pago de tres créditos fiscales correspondientes a los años 2008, 2012 y 2013 por un monto total de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos.

Proceso informó el pasado 6 de enero que los expedientes se encuentran en las ponencias de Pérez Dayán, Batres Guadarrama y Esquivel Mossa y que los tres han circulado proyectos en los que prevén fallar en contra de los intereses de Elektra para confirmar su obligación de pago de los créditos fiscales.

Por ello, para retrasar los litigios, el equipo legal de Elektra ha solicitado que ninguno de los tres ministros intervenga en la discusión y votación de los proyectos.

Dentro de esa petición Elektra intentó ampliar las razones por las cuales esos ministros están impedidos para conocer de los amparos, pero la Corte no se lo permitió.

Contra esa decisión Elektra tramitó tres recursos de reclamación que fueron enviados a la ponencia de la ministra Ríos, pero de nueva cuenta la empresa pidió que la ponente fuera declarada impedida porque fue jefa del SAT al inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al analizar el caso, la Primera Sala determinó que los recursos de reclamación enviados a la ponencia de Ríos no implican que la ministra deba pronunciarse sobre si Elektra debe o no pagar los créditos fiscales, que es el fondo de los litigios.

Por unanimidad de cuatro votos los ministros determinaron que Ríos Farjat no está impedida.

En el año 2020 la Segunda Sala de la Corte sí declaró impedida a Ríos Farjat para resolver un amparo de Elektra contra un crédito fiscal por 2 mil 636 millones 428 mil 880.12 pesos.

En ese caso la ministra sí iba a pronunciarse en el fondo del asunto y la Corte determinó que estaba impedida porque el año anterior, cuando fue jefa del SAT, participó en una conferencia del entonces presidente López Obrador en la que realizó manifestaciones que podían reflejarse en cierta pérdida de objetividad.