Comité del PJF pedirá a la Corte aclarar si reanuda selección de aspirantes a jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aclare si debe o no reanudar el proceso de selección de candidatos para la elección judicial.

Luego de recibir la notificación de la resolución emitida ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se ordena al Comité reanudar el proceso en 24 horas, fuentes judiciales confirmaron que dicho cuerpo colegiado no tomará, por ahora, ninguna decisión.

Esto, debido a que solicitará a la Corte que en ejercicio del artículo 11 de la anterior Ley Orgánica del PJF, resuelva la controversia que existe con la resolución del TEPJF pues a juicio del Comité, dicho tribunal no tiene facultades como para ordenarle incumplir con suspensiones concedidas en juicios de amparo tramitados contra la reforma judicial.

El TEPJF ha considerado que el tema es de materia electoral y que, por tanto, no proceden los amparos por lo que la elección judicial no puede detenerse.

La Corte no tiene un término límite para resolver la contradicción señalada por el CEPJF, que tiene hasta el 8 de febrero para enviar su lista final de candidatos al Senado para que las turne al Instituto Nacional Electoral (INE).

El CEPJF decidió frenar el proceso de selección de candidatos en cumplimiento a una suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán.

El pasado 20 de enero dicho juez publicó un acuerdo en el que refirió que el TEPJF no es autoridad competente para ordenar el incumplimiento de sus resoluciones pues afirmó que el asunto no es de materia electoral porque no fueron impugnados actos de este tipo sino una reforma que, a juicio de los quejosos, es violatoria de los derechos humanos.