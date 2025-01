Sheinbaum celebra revés al Comité del PJF para que retome el proceso de la elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Qué bueno” que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar con el proceso de selección de candidatos a ocupar un cargo en la elección del 1 de junio, porque es lo que marca la Constitución y porque la Suprema Corte no tuvo razón en detener el proceso, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tiene razón la Corte en haber parado el proceso, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo porque lo que refleja es que es un proceso electoral”, aseguró.

La mandataria federal expuso que el comité de selección del Poder Judicial dejó de funcionar porque “de pronto dijeron: ‘ya no funcionamos, ya cerramos el proceso’, porque dicen que hubo amparos”.

Argumentó que en el caso de los amparos en un proceso electoral “no proceden porque ¿Quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El único tema donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio es el electoral”.

Además de que, destacó, los amparos no proceden por los cambios constitucionales que elevaron de rango la ley de amparo.

“Si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que, en el caso de reformas constitucionales, los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución”, dijo.

Por esa razón, “¿qué hace ayer la sala superior del TEPJF? Le dice ‘Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección’. Y a mí me parece bien porque es lo que corresponde respecto a la Constitución”.

En caso de no respetar la resolución del Tribunal Electoral, la mandataria federal confía en que hay sanciones que se les puede aplicar, además de que no puede retrasar el proceso “porque el INE que es quien organiza las elecciones, quien es el tribunal que le dice sigue o no sigue, el tribunal electoral, por eso continúa la elección y será el 1 de junio”.

“Además de que la única forma de modificar los tiempos establecidos en la Constitución para la elección judicial es una nueva reforma a la Constitución, de lo contrario, se tienen que respetar los tiempos.

“Claro, el Senado frente a temas que no hubieran sido considerados tiene la atribución para dar lineamientos. Es la razón por la cual el Tribunal establece ‘Corte, tienes que continuar’”, dijo.

Ayer, la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que retome el proceso de selección de las candidaturas a la elección de jueces, magistrados y ministros, haciendo caso omiso a las suspensiones judiciales que le instruyeron detener el mismo proceso.