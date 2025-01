Trump en Davos: “Estamos lidiando muy bien con México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estamos lidiando muy bien con México”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza

En videoconferencia, el magnate defendió la emergencia decretada en la frontera con México para frenar la "invasión" de migrantes.

Durante su intervención, Trump se refirió a la relación de su país con México en comparación con la que se ha tenido con su vecino del Norte, Canadá, del que volvió a insistir que debiera ser un estado de la Unión Americana.

“Tenemos un déficit tremendo con Canadá. Ya no lo vamos a tener. No podemos hacerlo. No sé si es bueno para ellos. Como probablemente saben, yo digo: ‘Siempre pueden convertirse en un estado y, si lo son, no tendremos déficit. No tendremos que imponerles aranceles, etcétera, etcétera.

“Pero Canadá ha sido un país con el que hemos tenido que lidiar a lo largo de los años y no es justo que tengamos un déficit de 200 mil o 250 mil millones de dólares.

“No los necesitamos para fabricar nuestros automóviles, y ellos fabrican muchos. No necesitamos su madera porque tenemos nuestros propios bosques, etcétera, etcétera. No necesitamos su petróleo y gas. Tenemos más que nadie”, expuso Trump, y en seguida se refirió a México:

“Así que, como ejemplo, creo que estamos lidiando muy bien con México. Y nosotros sólo queremos que se nos trate de manera justa con otras naciones”, señaló el republicano, quien se quejó de que otras naciones se hayan aprovechado de Estados Unidos “y no podemos permitir que eso suceda más”.

"Repeler la invasión"

En Davos, Trump defendió su política antiinmigrante.

“Esta semana también estoy tomando medidas rápidas para detener la invasión en nuestra frontera sur. Permitieron que la gente entrara en niveles que nadie había visto antes. Fue ridículo.

“Decidí declarar una emergencia nacional en nuestra frontera; detuve de inmediato toda entrada de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, de las cuales había muchas; y comencé a devolver a los intrusos ilegales a los lugares de donde vinieron.

“Esa acción, como probablemente haya visto, ya ha comenzado con mucha fuerza. He desplegado tropas de la Guardia Nacional y del ejército de Estados Unidos en servicio activo en la frontera para ayudar a repeler la invasión. Fue realmente una invasión. No permitiremos que se viole nuestro territorio”, remarcó Trump.

La declaración ocurre un día después de que su gobierno ordenara el traslado de mil 500 soldados a la frontera para acciones de contención contra indocumentados.