Elon Musk compartió una publicación que acusa a Carlos Slim de tener vínculo con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de X (antes Twitter), el empresario Elon Musk compartió una publicación donde se acusa sin prueba alguna al mexicano Carlos Slim de relacionarse con el narcotráfico.

El tuit original del medio digital “Wall Street Mav” –cuenta de finanzas, memes y noticias–, hizo una crítica a un reportaje de The New York Times que habla sobre las afectaciones que podría sufrir la economía estadunidense si Donald Trump designa como terroristas a los cárteles.

En la descripción de la publicación se afirma infundadamente que el dueño de Grupo Carso, empresario con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares, “no puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida”.

“Carlos Slim”:

Porque @elonmusk compartió un tweet en el que @WallStreetMav acusa a Carlos Slim de tener lazos con el narcotráfico en México ya que ‘no se puede convertir en millonario en México sin ser parte de esa red’. pic.twitter.com/7TwFJyy6yW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 24, 2025

Por otro lado, se acusa al NYT de impulsar la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim. La publicación fue compartida por el dueño de X, quien únicamente colocó un emoji de una cara con monóculo en la descripción, generando controversia en redes sociales.

Hasta el momento Slim no ha hecho comentarios al respecto, sin embargo, durante la mañanera de este día, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al empresario mexicano, afirmando que no hay investigaciones en su contra.

"Es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas, entonces no sé de dónde sacan eso. Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico", aseguró la mandataria.