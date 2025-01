María Elena Ríos irrumpe evento de Sheinbaum; acusa a Salomón Jara de tener nexos con su agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La saxofonista María Elena Ríos irrumpió durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca, exigiendo justicia por su caso y acusando al gobernador Salomón Jara de tener relación con su agresor.

“El día de hoy, quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan... las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia”, denunció.

Ríos también señaló directamente al gobernador Jara y a Juan Antonio Vera Carrizal, a quien acusó de ser su agresor, señalando que no se encuentra hospitalizado, como se había asegurado en declaraciones oficiales.

“Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Esto es lo que ha hecho el estado en campañas para difamarme”, dijo al llegar al templete.

“Esto es todo lo que ha hecho el estado para difamarme porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy presidenta quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal (quien la atacó con ácido) ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador”, acusó.

En el acto, desplegó una manta con el mensaje “¡me rindo gobernador!. Aquí mi lucha termina… No es tiempo de mujeres. Bienvenida presidenta”.

Elena Ríos fue acada con ácido en 2019, por su entonces pareja sentimental.

En sus redes sociales, María Elena Ríos acusó previamente qu “el gobierno de #Oaxaca me revictimizó, dijo que miento pero LOS QUE MIENTEN SON ELLOS porque valieron más los acuerdos políticos que la justicia”.