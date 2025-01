México rechazó vuelo de EU con migrantes; "siempre aceptaremos la llegada de mexicanos", dice SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin confirmar ni desmentir que haya negado la entrada a México de un avión proveniente de Estados Unidos con migrantes retornados a bordo, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que aceptará "la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos".

En un escueto boletín de dos líneas, la Cancillería respondió a una noticia publicada por el medio estadunidense NBC, según la cual el gobierno mexicano rechazó que un avión militar de Estados Unidos con personas retornadas aterrice en territorio nacional ayer, en el marco de la política de deportación puesta en marcha por la administración entrante de Donald Trump.

“México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respeto a nuestras soberanías en una amplia gama de temas, incluyendo la migración”, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y agregó: "Tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México te abraza".

Consultada por NBC, la Casa Blanca alegó que el "tema del vuelo fue un asunto administrativo y fue rápidamente resuelto", mientras que la vocera de Trump, Karolive Leavitt, presumió en Twitter que México recibió ayer cuatro vuelos de deportados, una cifra "récord".

En varias ocasiones, Sheinbaum planteó que México no recibirá a personas deportadas que no sean de nacionalidad mexicana, y que su gobierno no aceptaría la reanudación del plan Quédate en México, que Trump anunció en el segundo día de su nuevo mandato.

Bajo este plan, negociado y acordado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México recibió a miles de solicitantes de asilo de terceros países durante el tiempo en que sus casos eran procesados en cortes de Estados Unidos. Esta política fue criticada con vehemencia por organizaciones defensoras de derechos humanos de ambos países.

Thanks to President Trump:



Yesterday, Mexico accepted a record 4 deportation flights in 1 day!



This comes in addition to unrestricted returns at the land border, the deportation of non-Mexicans, & reinstatement of Remain-in-Mexico. Mexico has also mobilized 30K National Guard. https://t.co/FNINADyQU7 — Karoline Leavitt (@PressSec) January 25, 2025