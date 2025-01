Por primera vez en la historia, menonitas denuncian a agentes de la FGR por extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez en la historia del país, integrantes de la comunidad menonita en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron formalmente extorsiones por parte de policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este lunes, Julián LeBaron acudió a acompañar a las víctimas a presentar las primeras dos denuncias de estos hechos ante la FGR en la Ciudad de México.

En entrevista para Proceso, Enrique Luján, representante legal de las víctimas, explicó que, por lo menos desde 2023, agentes de la PFM en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se dedicaban a cobrar mensualmente cuotas a la comunidad menonita a cambio de no hostigarlos, permitirles trabajar, permitirles el suministro de luz o no iniciar carpetas de investigación en su contra.

“Prácticamente lo que estaban haciendo era extorsionarlos a cambio de no molestarlos porque prácticamente ellos pudieron incluso generar carpetas de investigación por algún delito o incluso, como sucedió en una de las carpetas, no se hace ningún acto de investigación, sino lo que solicitan de inmediato es una orden de cateo con la finalidad de perjudicar a estas personas”, explicó el abogado.

“¿Qué es lo que hacen? ‘Yo te amedrento como autoridad, me tienes que dar cierta cantidad de dinero y así yo no te voy a investigar a ti, yo no voy a perjudicarte a ti, yo no voy a abrir carpetas inventadas de investigación en tu contra’, prácticamente”.