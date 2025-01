Hay cercanos a García Luna en lista de aspirantes a la SCJN: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó la lista de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuesta por el Poder Judicial y acusó que incluso hay personas registradas que son cercanas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En conferencia de prensa, el senador morenista explicó que en la lista del Poder Judicial hay 25 nombres que pasarían de forma directa a la lista final que se enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) sin que puedan ser insaculadas, lo que, afirmó, es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas.

“Este lo estamos revisando, reitero, es que apenas ayer a la medianoche me alertaron de esta situación. Este dije, ‘no puede ser’. Y parece que sí es. Por eso yo sigo insistiendo en parece, porque no quiero hacer una declaración categórica porque no he tenido oportunidad de sentarme a revisar, pero parece que así es. Es una maniobra del Poder Judicial de ser cierto. Es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas, pero eso no decide, lo va a decidir el pueblo con su voto”, resaltó.

El legislador no dio a conocer nombres de las listas del Poder Judicial de aspirantes a ministros de la SCJN, pero afirmó que son propuestas cercanas a García Luna.

“¡Espanta, sí espanta! Pero no voy a decir su nombre porque como muy posiblemente sean candidatas, personas candidatas del Poder Judicial van a decir que ya estoy orientando. Pero sí, ustedes cuando vean la lista. Son cercanos a Genaro García Luna. Nada más, de ese tamaño es”, expresó.

El senador morenista explicó que cada Poder tiene que enviar 30 propuestas para la lista final ya con la insaculación, sin embargo, el Poder Judicial sólo tiene 25, por lo que probablemente serán ellos los que aparecerán en las listas de elección del 1 de junio del 2025.