“Ya no tenían trabajo”: Sheinbaum sobre la renuncia de integrantes del Comité de Evaluación del PJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los integrantes del Comité del Poder Judicial que renunciaron, eran parte de un equipo que “no tenía ningún sentido” porque por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya no tenían trabajo”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también confirmó que la selección de los candidatos inscritos en ese poder, ahora será al azar.

La mandataria dijo que el Tribunal Electoral resolvió que los más de 3 mil aspirantes que se quedaron detenidos en el proceso por parte del Comité del Poder Judicial ahora podrán ser seleccionados en el Senado, pero será al azar.

“El Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio”,

Sin embargo, la mandataria federal justificó que las personas que serán tomadas en cuenta, por la “suerte” que puedan tener, ya pasaron el filtro de contar con los requisitos de promedio o carrera, aunque ya no se tomará en cuenta la idoneidad que también es parte del proceso y que sí se seguirá en los comités del Ejecutivo y del Legislativo, por la premura para presentar la selección final, que es este 31 de enero.

La jefa del Ejecutivo Federal se quejó de que en medios “lo ponen así como renuncian los… no pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido”.