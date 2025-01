Fernández Noroña acusa que la lista de aspirantes del Poder Judicial fue hecha a modo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Poder Judicial de la Federación realizó a modo las listas de mujeres para que no fueran insaculadas y tuvieran pase directo a la elección judicial, entre ellas Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien busca contender por un lugar en la Suprema Corte y quien es hija de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero.

El senador también mencionó que en la lista de aspirantes para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra Marisela Morales, extitular de la Procuraduría de la General de la Republica (PGR) en el sexenio de Felipe Calderón.

“Y la de oro que les traigo, miren este esquema que les voy a mostrar.?Aquí están quienes no van a ir a insaculación, porque resulta que el Poder Judicial, el Comité Ejecutivo, hizo las cosas de tal manera que, por ejemplo, todas las mujeres inscritas no van a insaculación porque mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta. Les voy a dar algunos nombres:

"Están Marisela Morales, ni siquiera voy a decir qué eran, aunque es público que fue procuradora del gobierno usurpador de Calderón; Ana María Ibarra Olguín, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Lutgarda Madrigal Valdez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Marisela Morales Ibáñez, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Rosa Elena González Tirado", detalló.

El legislador también detalló que entre las listas que no irán a insaculación se encuentran magistradas y magistrados de las Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Pero no lo hicieron sólo ahí, lo hicieron en todos los casos, las mujeres no van a elección, que les voy a mencionar: Lo hicieron magistradas y magistrados de la Sala Superior, son dos candidaturas, les recuerdo, dos espacios por cubrir, no dos candidaturas.

“Lo hicieron en las magistradas y magistrados de la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo hicieron para la Sala Regional de Guadalajara, para la Sala Regional de Monterrey, para la Sala Regional de Toluca y para la Sala Regional de Jalapa.

“Dicho de otra manera, todas las Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las mujeres tienen pase directo, a dedo decidieron quiénes van a ir por el Poder Judicial”, explicó.

Fernández Noroña afirmó que esa información “pinta de cuerpo completo” al Poder Judicial, que lo calificó de no tener moral, principios, ni ética.

“Queríamos compartirles esta información, nos parece información que pinta de cuerpo completo al Poder Judicial, que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene vergüenza, que no sé dónde estudiaron derecho, pero ‘chicanadas’ sí que aprendieron a hacer, las hacen muy bien”, resaltó.