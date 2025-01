IFDP pide al CJF que se respeten las prestaciones y los derechos laborales de sus trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se unió a las peticiones contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que respeten sus prestaciones y derechos laborales.

Mediante un comunicado, en el que hacen referencia al artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, que garantiza la igualdad de derechos laborales para todos los trabajadores de la institución –sin distinciones entre los distintos órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y órganos auxiliares–, el IFDP pidió que se respeten sus prestaciones laborales.

El instituto señaló que, el pasado 21 de enero, el CJF canceló el recorte a las prestaciones, y realizó un trato diferenciado al respetar únicamente los derechos laborales de los trabajadores de órganos jurisdiccionales, excluyendo a las áreas administrativas y auxiliares.

Como se ha venido informando, se reducirá la aportación patronal al Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI) al 2% para estas áreas, afectando al personal del IFDP y de otras instancias administrativas.

Ante esta situación, el personal del IFDP solicitó formalmente al CJF respetar el mandato constitucional, así como las condiciones generales de trabajo y pidió realizar los ajustes presupuestarios necesarios para evitar recortes que vulneren los derechos laborales de sus trabajadores.

“Se reitera el sentido de la reforma nunca fue afectar los derechos laborales de quienes formamos la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación, no somos jueces, magistrados o ministros, no tenemos sus prestaciones, los defensores públicos, asesores jurídicos, delegados, supervisores, directores, subdirectores y los jefes de departamento no tenemos un nivel salarial similar al de un titular de órgano jurisdiccional, ni mucho menos ganamos más que la presidenta de la república”, expresó el personal.

El IFDP enfatizó que agotará todas las gestiones necesarias para proteger los derechos de sus empleados y, en caso de no recibir una respuesta favorable, implementará diversos medios de defensa e invitó a todo el personal administrativo de otras áreas afectadas a unirse en esta causa.

La institución subrayó que la reforma constitucional no debería perjudicar a ningún trabajador del Poder Judicial.