Renuncian alcaldesa y secretario de Santa María de los Ángeles, Jalisco; la región padece inseguridad

GUADAJALARA, Jal., (apro).- La alcaldesa de Santa María de los Ángeles, Minerva Robles Ortega, y el secretario general del Ayuntamiento, Cristian Guerra, solicitaron licencia por tiempo indefinido y renunciaron al cargo, respectivamente, casi cuatro meses después de haber iniciado la actual administración. Ella argumentó "motivos de salud" y él afirmó que "quiere seguir estudiando y trabajando".

El secretario general del gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, confirmó la noticia y negó ingobernabilidad, así como amenazas a la presidenta municipal, aunque algunas versiones extraoficiales señalaron que la inseguridad de la región habría sido un motivo de estas salidas.

“Yo hablé directamente con la presidenta que pidió licencia y, momentáneamente, no me expresó preocupación alguna ni me dio explicaciones detalladas de sus motivos personales. Sin embargo, nosotros estuvimos muy atentos a este proceso, siempre pendientes de sus necesidades”, expresó.

La sesión del pleno del ayuntamiento en la que se efectuó el relevo anticipado fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército.

Tras las licencias, los regidores eligieron por mayoría a Dinora Ronquillo de León como alcaldesa sustituta y a Casandra Lizbeth Martínez Hernández como nueva secretaria general del Ayuntamiento.

Los alcaldes de la zona Norte han denunciado un incremento en la inseguridad. Tal es el caso de José Quezada, quien reportó el aumento de robos de vehículos en la región.

“Hubo despojos de vehículos a particulares. Anteriormente, eran selectivos, afectando cierto tipo de camionetas, pickups o SUV familiares. Hace unas dos semanas, el último reporte en el municipio de Santa María, colindante con el de Huejúcar, indicaba el despojo de un Nissan Sentra a unos maestros que se trasladaban a Huejuquilla”, resaltó el alcalde.

El incremento de actividad delictiva fue confirmado por Salvador Zamora en entrevista.

“Tenemos conocimiento, por parte de ellos mismos (los alcaldes de la región Norte), de algunos robos en la zona y afectaciones a personas en caminos rurales. Por ello, hemos reforzado la presencia del personal tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de las corporaciones federales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional”, agregó.

Cabe destacar que el 7 de febrero del año pasado, a través de una llamada al 911, se solicitó apoyo para atender un supuesto vehículo varado. Sin embargo, cuando llegaron los policías de Santa María de los Ángeles, fueron emboscados por grupos delictivos, resultando en la desaparición de dos policías que aún no han sido localizados.

Según los alcaldes de la zona Norte del Estado, se han incrementado los asaltos y despojos de vehículos de todo tipo en la carretera federal 23, en el tramo Huejúcar-Santa María de los Ángeles, así como en la carretera estatal Huejuquilla-Bolaños.

Según los artículos 69 y 70 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el ayuntamiento debe nombrar de entre sus miembros en funciones, por mayoría absoluta de votos, al presidente o presidenta municipal interino en los siguientes casos: licencia mayor a dos meses, suspensión del mandato o privación de la libertad por proceso penal.

Esa norma establece que el ayuntamiento debe nombrar de entre sus miembros en funciones, por mayoría absoluta de votos, al presidente o presidenta municipal sustituto en los siguientes casos: falta absoluta o interdicción definitiva, legalmente declarada, revocación del mandato o destitución del cargo, según lo previsto en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.