Tras dos años, comandante de la 30 zona militar de Villahermosa deja el cargo

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).-La 30 Zona Militar con sede en Villahermosa anunció que este viernes dejará el cargo de comandante el general Héctor Francisco Morán González, quien asumió la responsabilidad el 1 de febrero de 2023.

La noticia se hizo pública a través de una invitación oficial enviada a los medios de comunicación para cubrir la ceremonia de despedida el viernes 31 de enero en la explanada del 37 Batallón de Infantería.

Desde el año pasado grupos delictivos han puesto mantas para acusar al jefe castrense de estar coludido con un cártel de las drogas.

El 13 de noviembre de 2023, durante la conferencia de prensa mañanera del gobernador Javier May Rodríguez, Morán González explotó contra la prensa, cuando se le preguntó al jefe del Ejecutivo sobre esos señalamientos en lonas colgadas en lugares públicos.

En la sesión se preguntas y respuestas, cuando el mandatario refería que su administración no iba a pactar con el crimen organizado, se le inquirió a May sobre las imputaciones contra el general.

Morán González interrumpió de manera sorpresiva la pregunta para contestar que él no prestaría para darle voz a un delincuente cobarde.

“Espérame, antes que termines, no me voy a prestar a un juego, no le voy a dar vínculo, ni voz a un delincuente y a un cobarde, el que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comandancia de zona, con la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los funcionarios que estamos aquí, ¡tengo toda una vida entregada al servicio público! Toda una vida y no le voy a dar voz a un cobarde, si ustedes quieren, únanse a los cobardes”, contestó colérico.

Desde su lugar y sin micrófono de por medio, gritó: “¡Aquí hay amor a México!”, mientras se golpeaba el pecho.

El militar siempre negó la presencia de cárteles de las drogas en Tabasco.

El 10 de octubre de 2023, declaró: "En Tabasco no operan cárteles de la droga, sino una 'bola de delincuentes' locales".

Esto, al impartir la conferencia magistral "Difusión de la Cultura de la Seguridad Nacional" a diputados locales y personal del Congreso del estado.

En la sede del Legislativo, aseguró que bandas locales adoptan nombres de otros grupos delictivos (nacionales) para generar miedo en la población.