“El fentanilo te mata”: Sheinbaum lanza campaña antigrogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de México presentó esta mañana durante la conferencia mañanera la campaña permanente contra el consumo de drogas, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Atención Ciudadana.

La mandataria presentó a los integrantes de la campaña “Aléjate de las Drogas: el fentanilo te mata” y se resaltó que el fentanilo en México no es una crisis como en otros países.

“Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país no es un problema, no hay una crisis como en Estados Unidos o Canadá, no queremos que llegue a nuestro país por eso iniciamos esta campaña, para dar a conocer el daño que puede ocasionar”, comentó Sheinbaum Pardo.

Mientras que Ramírez Amaya resaltó que se trata de una acción coordinada por todo el equipo del Gobierno de México: desde la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta la Agencia de Transformación Digital, con los siguientes tres principales puntos:

Prevención del consumo de drogas, principalmente de fentanilo

Autocuidado y determinación de decisiones

Difusión de información sobre los daños que genera el consumo de drogas

Esta campaña busca la construcción de la paz, dirigida principalmente a los jóvenes, adolescentes y familias de todo el país, de manera nacional, preventiva y con atención a las causas.