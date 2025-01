Sheinbaum acusa al Poder Judicial de violar la resolución del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Poder Judicial “está violando una resolución de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, por la suspensión de selección de candidatos para la elección popular.

“El tribunal ya había hecho una resolución en el Senado de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral, entonces el amparo no es procedente”, por esa razón, aseguró: “La Corte no tendría que responder ante este amparo”.

La comisión del Ejecutivo funciona con cuatro integrantes debido a que Javier Quijano ha tenido problemas de salud.

“Le mandamos muchos saludos al maestro Quijano, ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas. Entonces no ha estado asistiendo en el último periodo, pero es bueno que se sepa por cualquier tema que pudiera salir”.

El Ejecutivo federal consulta con el Senado sobre el procedimiento por el funcionamiento con cuatro integrantes para tomar la decisión de quiénes serán los candidatos finalistas que aparecerán en las boletas para la elección popular.

Pero en torno a la decisión del Poder Judicial para continuar el procedimiento añadió que “a consideración del ministro Zaldívar nos vamos con la resolución de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya había establecido que en materia electoral: Estos amparos no son procedentes”.