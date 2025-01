“Son más serios los que hacen títulos en la Plaza de Santo Domingo": Fernández Noroña sobre jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que un juez en Michoacán concedió una suspensión para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal (CJF) frene los procesos de la elección judicial, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que las personas que busquen participar en los comicios y se registraron en el Comité del Poder Judicial, podrán hacerlo en el Comité del Poder Legislativo.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que es improcedente esa suspensión por la Ley de Amparo que establece que no procede el amparo contra reformas constitucionales, por lo que, enfatizó que son más serios los que hacen títulos en la Plaza de Santo Domingo que los jueces que están emitiendo estos amparos.

“Sobre el tema del comité de evaluación, yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial, porque la ley de amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial.

“Antes de esta reforma, ya no procedía el amparo contra un proceso electoral, y tampoco procedía el amparo contra una reforma constitucional, pero ahora llevado a la Constitución, menos aún procede. Entonces, parece que la Escuela Judicial debe revisar sus planes de estudio y mandar a hacer un nuevo curso a más de una persona juzgadora que ha estado dando amparos. Son más serios los que hacen títulos en la Plaza de Santo Domingo que los jueces que están emitiendo estos amparos”, enfatizó.

El legislador morenista enfatizó que esa decisión es una determinación del Comité de Evaluación que no tiene sustento legal, por lo que consideró que vuelve a las “andadas” el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025.

“La elección de las personas juzgadoras va. La Constitución prevé que, si un poder no presenta candidaturas, si un comité de evaluación no hace su tarea, que sería el caso del Poder Judicial, pues ese poder no presenta candidaturas”, enfatizó.