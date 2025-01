La FGR insistirá a EU que aclare la detención de “El Mayo”, dice Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que seguirán insistiendo en que se aclare la detención de Ismael “El Mayo” Zambada; lo mismo que en la continuidad de las órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna.

Aunque no aportó mayor información en ninguno de los dos casos, recordó lo que se ha mantenido en ambos.

“Nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo las solicitudes, las vamos a continuar haciendo, es una facultad soberana de cualquier Estado contestar nuestros apremios en ese sentido, pero no los vamos a soltar, eso sí, de ninguna manera”, reiteró.

Sobre García Luna recordó que la Fiscalía tiene una serie de órdenes de aprehensión vigentes, además de mantener la solicitud de extradición, que es obligatoria para el país, “no nada más por el caso este de ‘Rápido y Furioso’, sino por todo el resto de las conductas ilegales de este individuo”.

Agregó: “Esas órdenes de aprehensión están vigentes, están listas, las conoce la autoridad norteamericana y responderán cuando ellos consideren que, de acuerdo con sus procesos, haya el momento judicial para poderlo hacer. Pero de que están vigentes, están totalmente vigentes; de que están probadas, están probadas”.

También destacó que hace algunos años el periódico The New York Times “sacó en sus aspectos fundamentales editoriales del periódico uno de los elogios más profusos sobre la persona de este individuo, no se nos olvide eso (…) Y después de eso, nunca ha habido por parte de ese diario un análisis sobre lo que dijeron y sobre lo que después ha ocurrido con esa persona frente a la justicia de los Estados Unidos (…) no se había visto nunca, nunca se le había dado una publicidad de ese tamaño y nunca se había ocultado de esa manera”.