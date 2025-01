La SCJN ordena reinscribir a siete aspirantes al TEPJF eliminados por el Comité de Evaluación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reinscribir a siete aspirantes a una candidatura al Poder Judicial de la Federación (PJF) que habían sido descartados por su Comité de Evaluación.

El pleno de la SCJN resolvió hoy 15 recursos de inconformidad interpuestos por aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes reclamaron los dictámenes emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) con los que habían quedado fuera del proceso de selección de candidatos.

En siete de los recursos, la Corte declaró que hubo irregularidades en los dictámenes, como la descalificación de aspirantes por omisiones no previstas en la Convocatoria General emitida por el Senado, por lo que ordenó incluir a los promoventes en los listados de elegibles.

En otros casos, el CEPJF rechazó a los aspirantes por no incluir información extra en una carta donde declaraban, bajo protesta de decir la verdad, que no estaban suspendidos o inhabilitados políticamente, sin embargo, esta información adicional no era un requisito establecido en la convocatoria oficial.

En ocho de los recursos, la Corte avaló la decisión del CEPJF porque los aspirantes no entregaron toda la documentación requerida, entre otros errores importantes.