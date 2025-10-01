Chubascos y lluvias fuertes e intensas pegarán el jueves 2 de octubre en estas entidades

Lluvia la tarde del 1 de octubre en Toluca. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gran mayoría del país experimentará este jueves desde lluvias aisladas hasta precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Persistirán las condiciones para lluvias con descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, de acuerdo con pronóstico para el 2 de octubre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la noche del miércoles y madrugada del jueves, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (este) y Oaxaca (oeste).

Por otra parte, la circulación de una baja presión en superficie sobre el suroeste del golfo de México y un canal de baja presión propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte y costa) y Yucatán, así como muy fuertes en Campeche y Quintana Roo.

Otro canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias intensas en Nayarit; muy fuertes en Sinaloa y Jalisco; fuertes en Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla; chubascos en Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Persisten las condiciones para lluvias intensas

Para el jueves, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, el aporte de humedad generado por una baja presión sobre el suroeste del golfo de México y un canal de baja presión mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Por su parte, otro canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 grados. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, alertó el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 02 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 02 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (sureste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 02 de octubre: