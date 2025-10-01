Jorge Romero advierte albazo de Morena en Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN, que encabeza Jorge Romero Herrera, acusó a Morena de intentar aprobar, en fast track, la reforma a la Ley de Amparo.

El presidente albiazul alertó sobre el proceso legislativo que podría darse en el Senado de la República, “sin escuchar a nadie e ignorando las opiniones de expertos; quieren prácticamente eliminar la figura jurídica que tienen las y los mexicanos para protegerse de los abusos de autoridad”.

Romero Herrera expresó que la reforma volteará literalmente las cosas para despojar a los ciudadanos y empoderar a las autoridades.

Los panistas se han pronunciado en contra de la reforma argumentando que socava derechos que no podrán ser reclamados para obtener la protección de la justicia.

“Ahora literalmente cualquier autoridad podrá decir que no puede cumplir una sentencia y van a permitir que las autoridades no acaten las resoluciones de los jueces si alegan imposibilidad material o jurídica. Entonces si tenías una sentencia a favor, ya de nada te va a servir”, dijo.

Para Jorge Romero, Morena se propone desnaturalizar por completo la figura del amparo para empoderar al gobierno, en vez de a la ciudadanía. Añadió que el objetivo de la reforma que promueve Morena es prueba de autoritarismo.

“Vamos hacia un régimen autoritario donde ya no tendrán defensa los ciudadanos frente al poder público cuando se violen sus derechos”, señaló.