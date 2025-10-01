Kenia López Rabadán respalda propuesta de Sheinbaum para eliminar fuero de legisladores

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que buscará eliminar el fuero en la próxima reforma electoral, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldo la propuesta, ya que afirmó que proteger a los legisladores no significa que puedan hacer lo que quieran.

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora panista afirmó que desde el sexenio anterior se hablaba de la eliminación del fuero y es clara en el sentido que ningún político, ninguna persona que se dedique al servicio público puede tener permiso para delinquir, permiso para robar, permiso para huachicolear.

“Ningún político, ningún legislador ni legisladora debe tener permiso para violar la ley. Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal, por supuesto que esa figura tendrá que corregirse.

“Es obvio que el fuero está hecho para proteger la libertad de los legisladores, para hacer su función, para representar a millones de mexicanos, a su electorado, para representar posiciones, incluso, en muchas ocasiones distintas y distinguibles, y que esas posiciones se puedan expresar aquí, debatir aquí, argumentar aquí y, por supuesto, proteger a los legisladores no significa que los legisladores puedan hacer lo que quieran”, detalló.

López Rabadán también afirmó que, en el debate sobre la reforma electoral, que se prevé sea en febrero, garantizó una discusión pública, plural y transparencia.

“Yo estoy absolutamente clara del peso específico de cada grupo parlamentario y, por ende, lo que yo garantizo es que esa discusión en febrero, de llegar, sea una discusión plural, una discusión transparente, una discusión pública y, espero que así sea, que garantice que el voto de las y los mexicanos sea respetado y que la democracia en este país se materialice, se genere en cada elección de las y los mexicanos”, detalló.