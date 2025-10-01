Miguel de la Mora: ¿cuál es el vínculo del estilista Micky Hair con ‘El Azul’?

El asesinato de Miguel de la Mora expuso sus vínculos sociales con la familia de “El Azul”.. Foto: IG @micky_hair/ Archivo/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en el medio artístico como Micky Hair, fue asesinado el 29 de septiembre de 2025 frente a su salón de belleza en Polanco, Ciudad de México. El estilista de 28 años, reconocido por atender a figuras del espectáculo como Ángela Aguilar, murió tras un ataque directo con armas de fuego. Su muerte ha generado amplia cobertura debido a su trayectoria en el entretenimiento y a las líneas de investigación que incluyen denuncias previas de amenazas.

Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) mantiene abiertas las investigaciones, ha trascendido su amistad con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, las amenazas que denunció en 2024, y la figura de Eduardo Ederly González Martínez, alias Tank Turner, identificado como presunto agresor.

Foto: IG @micky_hair

El ataque a Micky Hair en Polanco

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos hombres en motocicleta llegaron a las inmediaciones del salón Micky’s Hair, en la calle Moliere. Uno de ellos bajó y disparó contra De la Mora, quien falleció en el sitio.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartó que se tratara de un robo y lo calificó como un ataque directo. La FGJ-CDMX abrió una carpeta por homicidio doloso y continúa revisando grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. Hasta la fecha no se reportan detenidos.

La despedida de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar despidió al estilista con un mensaje en redes sociales:

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen; me diste seguridad cuando más lo necesitaba…”

Otras celebridades como Kenia Os y Natasha Dupeyrón también manifestaron su pesar.

Foto: IG @micky_hair

Una amistad con Diana Esparragoza

A raíz de las publicaciones del estilista tapatío en redes sociales ha destacado la amistad cercana de Miguel con Diana Esparragoza, señalada como nieta de “El Azul”, uno de los capos históricos del Cártel de Sinaloa.

En redes sociales, ambos compartían viajes y celebraciones. En una ocasión, Diana escribió: “Qué buen cumpleaños, te amo”, en referencia a un viaje a Punta Mita con Miguel.

Aunque la relación era pública, se describe como un vínculo social y afectivo, sin evidencia de participación en actividades ilícitas. No obstante, la conexión con una familia ligada a la historia del narcotráfico alimentó especulaciones sobre posibles riesgos.

El perfil de “El Azul”

Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, fue uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Reconocido por su perfil bajo, estableció alianzas con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Aunque reportes no confirmados lo han dado por muerto, agencias estadounidenses lo mantienen como fugitivo. Su familia ha tenido presencia en negocios y círculos sociales en México, lo que ha mantenido el interés mediático en torno a sus descendientes.

Las amenazas previas a Miguel de la Mora

En septiembre de 2024, Miguel de la Mora acudió al Ministerio Público para denunciar amenazas e intimidaciones. Reportó también un presunto fraude y señaló como probable responsable a Eduardo Ederly González Martínez, conocido como Tank Turner.

Medios han difundido que incluso solicitó una orden de restricción semanas antes de su asesinato, lo que reforzó la hipótesis de que el estilista enfrentaba un riesgo directo.

¿Quién es “Tank Turner”?

Eduardo Ederly González Martínez, alias Tank Turner, es identificado en reportes como el primer sospechoso del asesinato de Miguel de la Mora. Según versiones periodísticas, De la Mora lo denunció por amenazas y hostigamiento, lo que habría derivado en medidas de protección.

Algunas publicaciones señalan que Tank Turner era conocido en círculos sociales de la capital y que habría tenido conflictos con Miguel relacionados con fraudes y presiones personales.