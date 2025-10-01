MTU bancario: esto ocurre si excedes tu límite de transferencias desde el 1 de octubre

A partir del 1 de octubre entra en vigor el MTU para transferencias electrónicas en México.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A partir de este 1 de octubre de 2025, entra en vigor en México el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una disposición que transformará la forma en que los clientes de banca digital realizan transferencias electrónicas. Esta medida busca reforzar la seguridad en los movimientos en línea y reducir el riesgo de fraudes, al mismo tiempo que otorga a los usuarios mayor control sobre sus operaciones financieras.

¿En qué consiste el MTU?

El MTU es un límite máximo que cada persona deberá establecer en su aplicación bancaria para definir hasta cuánto dinero puede transferir en una sola operación. Si el usuario no configura este monto antes de la fecha establecida, el banco aplicará automáticamente un tope predeterminado de 1,500 UDIS, equivalente a cerca de 12,800 pesos.

Este mecanismo aplica principalmente a transferencias a cuentas de terceros, dentro o fuera de la misma institución financiera. Es decir, no afectará operaciones entre cuentas propias del mismo cliente ni pagos realizados en ventanilla, cajeros automáticos o compras con tarjeta física. El propósito es blindar las transacciones más vulnerables frente a intentos de fraude digital.

¿Qué pasa si se supera el límite configurado?

Superar el límite no significa que la transferencia sea rechazada de inmediato. Lo que ocurrirá es que el sistema bancario activará un segundo nivel de verificación, solicitando un factor adicional de autenticación.

Este refuerzo puede llegar en distintas formas:

Llamada telefónica de confirmación

Un mensaje emergente en la aplicación móvil

Un código enviado al correo electrónico o vía SMS.

Solo después de completar este paso extra se permitirá que el dinero sea transferido.

La medida busca reducir los riesgos de que un tercero acceda a las cuentas y realice operaciones sin autorización, pues aun teniendo los datos de acceso, necesitaría validar el movimiento mediante el factor adicional de seguridad.

Flexibilidad para los usuarios

Uno de los puntos más relevantes es que el MTU no es un límite fijo. Los clientes podrán ajustar el monto cuantas veces lo requieran desde la aplicación o la banca en línea, sin costos adicionales. Esto ofrece flexibilidad a quienes en ciertas ocasiones necesitan transferir cantidades mayores, pero desean mantener un límite más bajo en su uso cotidiano.

De igual manera, se aclaró que las cuentas de Nivel 1, que ya cuentan con restricciones en depósitos y transferencias, estarán exentas de esta disposición. El enfoque principal son las cuentas regulares de personas físicas que utilizan los servicios digitales con frecuencia.

Objetivos de la nueva medida

El establecimiento del MTU responde a la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano. En los últimos años, el crecimiento de las transferencias electrónicas ha ido acompañado de un aumento en intentos de fraude y operaciones no reconocidas. Con este esquema, las autoridades buscan reducir vulnerabilidades y ofrecer a los usuarios una herramienta adicional para proteger su dinero.

Además, se pretende generar mayor confianza en el uso de la banca digital, incentivando que más personas utilicen las aplicaciones móviles de manera segura. Con ello, México se alinea a estándares internacionales en materia de seguridad transaccional.